Потные ладошки Рогозина 4 Матвей Ганапольский

11.10.2018, 16:35

4,793

Матвей Ганапольский

А как тебе такое, Илон Маск?

Уже понятно, что пропоет зомбоящик про историю с аварией ракеты. Скажут, что виновата Украина. Почему Украина? Потому что санкции из-за Украины и Россия уже не имеет той самой заветной микросхемы, которая нужна. Но будет и разбор, почему двигатели отключились. Там установят, что это сделали американцы (те же, которые провертели дырку в корпусе международной станции); кроме того, там найдут визиту украинского фашиста Яроша. И не надо смеяться, будет именно так – виновниками будут названы кто угодно, кроме двух главных – Путина и Рогозина.

Путина – потому что это его экономика.

Рогозина – потому что этот удивительно неустранаяемый и неприкасаемый человек уничтожает космонавтику с невероятным мастерством. Подобных аварий, как пишет пресса, не было с 1967 года. Но при Рогозине они есть.

Надеюсь, не нужно напоминать, что обещал Рогозин. И космическую станцию на Луне обещал, увеличить вдвое выпуск самолётов «Суперджет» обещал. Потом ругал Илона Маска за то, что тот демпингует цены на запуски груза в космос.

Но особо радуют стратегические обещания Рогозина, типа как с Луной – вот как об этом писала российская пресса:

«Также стало известно, что беспилотным кораблем, который будет запущен в 2021 году с космодрома «Восточный», будет управлять человекоподобный робот. Как сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин, «по сути дела, это машина, которая может обеспечить космонавтике человека в агрессивной среде, он может жить без скафандра. Я потираю потные ладошки, ожидая, какой эффект это произведет на наших американских коллег».

Тут хохма в том, что Рогозин видимо насмотрелся «Звёздных воин», где робот рулит кораблём. Но, вдумайтесь! – вместо невидимого компьютера, который управляет кораблём, Рогозин видит за рулём корабля железного робота, который нажимает на кнопки и двигает рукоятками! То есть, начитавшись Жюля Верна и оставшись в его времени, наш главный стратег освоения космоса, предлагает рулить космолётом железяке с руками!

Воистину, Илон Маск нервно курит в коридоре.

Но надеюсь, что сейчас ладошки у Рогозина потеют по поводу того, что если несчастные космонавты погибли бы, это была бы мокруха. Но, уверяю вас, Рогозин бы остался на должности, ибо, как известно, товарищ Путин никого не снимает «под давлением», даже если это давление не общественности, а факт гибели российской космической отрасли, под рогозинским руководством.

А еще ладошки у Рогозина должны вспотеть от его стратегических обещаний и их полного невыполнения, даже теоретического.

Ну, к примеру, такого:

«В качестве перспективной задачи в рамках освоения Луны Рогозин упоминает создание посещаемой лунной и первой инопланетной лаборатории, где может быть размещен «инструментарий изучения глубин Вселенной, <...> лунных минералов, метеоритов, опытное производство полезных веществ, газов, воды из реголита». Первые высадки человека на Луну планируется совершить в 2030 году, после чего должна быть развернута посещаемая лунная база. Уже после этого можно будет заняться полетами к астероидам и к Марсу».

Распланировав как распорядиться с Луной и Марсом, Рогозин итожит: «Причем, это должно было стать ступенью к полетам на Марс и другие небесные тела, а глобальной целью России Рогозин объявил «полномасштабное изучение Вселенной и освоение Солнечной системы».

Еще раз, «освоение Солнечной системы»!!! Освоение!!!

А как тебе такое, Илон Маск?

Хотите опишу будущее Рогозина. Он еще поуничтожает космическую отрасль пару лет, а потом тихо перейдёт в Думу или в СФ.

Но, вернее всего, останется на своей должности, ибо в России, где принята за основу стратегия уничтожения собственной страны, такие ценятся.

Не зря же появились сведения, что Мутко могут снова кинуть на российский футбол.

Без всяких потных ладошек.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»