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Белорусский фильм-сенсация «Хрусталь» выходит в украинский прокат

  • 11.10.2018, 16:42

«Хрусталь» выдвигается в этом году от Беларуси на соискание «Оскара».

Фильм — претендент на «Оскар» от Беларуси «Хрусталь» Дарьи Жук будут показывать в украинских кинотеатрах с 8 ноября, сообщила tut.by пресс-служба Одесского международного кинофестиваля. Именно на этом форуме белорусская картина получила Гран-при.

Напомним, лента «Хрусталь» выдвигается в этом году от Беларуси на соискание «Оскара». Картина рассказывает об Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х, и в ее жизни все очень сложно. Девушка хочет переехать в Чикаго, но для этого нужно убедить американского консула, что оставаться в США Веля не намерена.


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