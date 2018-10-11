Пенсионеры из Барановичей выиграли суд у властей 2 11.10.2018, 16:53

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Леонида и Юрий Дребезовы возле своего дома

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Барановичские власти проиграли областной суд, пытаясь выселить пенсионеров из барака в арендное жилье.

Пенсионеры Леонида и Юрий Дребезовы отказались на условиях городских властей переехать из старого дома, посчитав предоставляемую компенсацию неадекватной, пишет intex-press.by. Городские власти пытаются выселить стариков через суд.

История с выселением пенсионеров началась больше четырех лет назад, когда горисполком принял решение о признании царских бараков в Военном городке ветхим жильем. Старые дома решено было снести и построить на их месте многоэтажки. Жильцам бараков предлагали переселиться в арендные квартиры, а также получить денежную компенсацию. Почти все проживающие в старых зданиях согласились на условия горисполкома.

Отказались выселяться на таких условиях только супруги-пенсионеры Дребезовы. Взамен своей квартиры в бараке они хотят получить жилье в собственность либо адекватную денежную компенсацию, чтобы купить себе жилье. Размер же предлагаемой властями денежной компенсации – 35 тысяч рублей – супруги считают недостаточным для приобретения нормального жилья. Оплачивать проживание в арендной квартире, по их словам, они не могут.

– Пенсии у нас небольшие, к тому же мы уже пожилые люди и много денег у нас уходит на лекарства, – рассказала Леонида Васильевна.

Дребезовых не испугали даже угрозы о принудительном выселении в судебном порядке. Все эти годы единственная семья продолжает жить в бараке.

Летом 2018 года горисполком обратился в суд Барановичского района и города Барановичи с иском о принудительном выселении Дребезовых без предоставления взамен собственного жилья. Суд, состоявшийся 6 августа, иск горисполкома не удовлетворил.

После этого Барановичский горисполком подал апелляционную жалобу на решение суда. Новое заседание состоялось 8 октября в Брестском областном суде. Но и там судьи не нашли оснований для пересмотра дела. Решение суда города Барановичи и Барановичского района было оставлено в силе. Иск о принудительном выселении пенсионеров Дребезовых без предоставления взамен собственного жилья не был удовлетворен.

– Конечно, мы очень рады, что так все складывается. Мы стоили на своем с самого начала: просили либо собственное жилье, либо достойную денежную компенсацию, – Юрий Дребезов. – Мы пока по-прежнему живем в своем доме. Подождем, что дальше будет.