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Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!»

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  • 11.10.2018, 17:06
Петр Порошенко

Приветствие является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина.

Президент Петр Порошенко подписал №9036, который вводит воинское приветствие "Слава Украине - Героям слава!"

Об этом он сообщил в четверг, 11 октября, во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкую область, передает УНИАН.

"Парламент поддержал предложения президента, принял закон, и я его подписал, об изменениях в воинские уставы относительно воинского приветствия. "Слава Украине!" является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - заявил глава государства.


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