закрыть
11 октября 2018, четверг, 18:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Настойчивость творит невозможное

  • 11.10.2018, 17:40
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Глава Католической Церкви Беларуси возглавил Мессу в Ватикане.

Председатель белорусского католического епископата архиепископ Тадеуш Кондрусевич 11 октября в рамках участия в Синоде Епископов, посвященном молодежи, возглавил Мессу в базилике святого Петра в Ватикане в Риме, пишет krynica.info.

Иерархи – участники Синода живут в Доме Святой Марты, поочередно совершают Мессу в базилике с короткой проповедью.

В проповеди белорусский иерарх обратился к фрагменту из Евангелия, где говорится о том, что, благодаря настойчивости, можно получить то, что просим, а в качестве примера рассказывается о человеке, который в полночь просил у соседа одолжить хлеба для своего гостя.

По словам архиепископа Кондрусевича, Иисус в этом отрывке предлагает стратегию, как получить то, о чем просим: «В наших стараниях помочь молодежи мы часто чувствуем себя бессильными и без надежды. В то же время Евангелие учит, что Бог может разрешить невозможное».

«Известно, что Бог действует через людей. Сегодняшнее Евангелие приглашает нас, несмотря на существующие стереотипы, настойчиво стремиться к цели, так как для Бога все возможно. Путем настойчивости мы можем помочь молодежи стать евангельским заделом будущего лучшего мира», – отметил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол