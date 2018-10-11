Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Настойчивость творит невозможное 11.10.2018, 17:40

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католической Церкви Беларуси возглавил Мессу в Ватикане.

Председатель белорусского католического епископата архиепископ Тадеуш Кондрусевич 11 октября в рамках участия в Синоде Епископов, посвященном молодежи, возглавил Мессу в базилике святого Петра в Ватикане в Риме, пишет krynica.info.

Иерархи – участники Синода живут в Доме Святой Марты, поочередно совершают Мессу в базилике с короткой проповедью.

В проповеди белорусский иерарх обратился к фрагменту из Евангелия, где говорится о том, что, благодаря настойчивости, можно получить то, что просим, а в качестве примера рассказывается о человеке, который в полночь просил у соседа одолжить хлеба для своего гостя.

По словам архиепископа Кондрусевича, Иисус в этом отрывке предлагает стратегию, как получить то, о чем просим: «В наших стараниях помочь молодежи мы часто чувствуем себя бессильными и без надежды. В то же время Евангелие учит, что Бог может разрешить невозможное».

«Известно, что Бог действует через людей. Сегодняшнее Евангелие приглашает нас, несмотря на существующие стереотипы, настойчиво стремиться к цели, так как для Бога все возможно. Путем настойчивости мы можем помочь молодежи стать евангельским заделом будущего лучшего мира», – отметил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.