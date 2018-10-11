Цены в Беларуси снова начали стремительно расти 3 11.10.2018, 17:47

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Больше всего за текущий год выросли цены на услуги.

Инфляция в сентябре по сравнению с августом в этом году существенно ускорилась. Индекс потребительских цен вырос за девятый месяц почти на один процент, сообщает «Белсат».

При этом еще в августе потребительские цены выросли всего лишь на 0,1 процента. С начала года инфляция составила 4.8%. А за календарный год – с сентября 2017 года по сентябрь в этом году цены увеличились на 5,6%, сообщает Белстат.

Больше всего за текущий год выросли цены на услуги – более 10%. Продовольственные продукты стали более тяжелыми для кошелька белорусов на 3,7 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,6%.

Согласно планам правительства в этом году инфляция по итогам года не должна превысить 6 %. Нацбанк ожидает, что рост цен в этом году составит 5,5 %.