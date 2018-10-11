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«Почему они игнорируют ПДД?»

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  • 11.10.2018, 18:07

Как в Минске возникают заторы.

Широкий проспект Дзержинского ведет от въезда в город в центр, где упирается в достаточно узкую улицу Немигу с ее интенсивным трафиком. А перед этим же еще нужно пересечь площадь Богушевича, где уже долгое время ведется строительство метрополитена, в связи с чем организация дорожного движения была изменена. Один из читателей вчера в вечерний час пик из собственного авто наблюдал, как в Минске образуются заторы. Даже если не случается ДТП, достаточно того, что несколько водителей «забывают» ПДД, пишет onliner.by.

Читатель ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Хмелевского в направлении площади Бангалор. Вечерний час пик. Перед площадью образовался затор, хотя видимых препятствий в полосах движения не было. И все же, несмотря на зеленый сигнал светофора, ни один из трех рядов не мог выехать на площадь.

— Все дело в тех водителях, которые ехали во встречном направлении со стороны улицы Клары Цеткин. Они не успели проехать перекресток, но уже выехали на него, фактически заблокировав движение. Я думаю, все водители, которые в вечернее время стоят в пробке на проспекте Дзержинского, могут поблагодарить таких вот автомобилистов, которые хотят проскочить раньше остальных, а в итоге и сами не могут проехать, и другим мешают, — рассказал автор видео.

Всего несколько автомобилей успели выехать на перекресток, пока горел зеленый сигнал светофора. Это можно было счесть недоразумением, если бы ситуация не повторялась снова и снова.

— Я оказался первым в своей полосе, подождал, пока снова загорится зеленый. В этот момент перекресток снова заняли водители, которые явно не успевали его проехать. Но машины ехали и ехали, хотя водители прекрасно понимали, что только заблокируют другим дорогу. Почему они игнорируют ПДД? — возмущен читатель.

Ситуация, в которую попал водитель, характерна и для других перекрестков в Минске. Много жалоб было, к примеру, на пересечение улицы Ленина и улицы Интернациональной в самом центре города. Проблема точно такая же: водители стремятся успеть проехать перекресток и попасть на улицу Интернациональную, не обращая внимания ни на светофоры, ни на то, что перегораживают движение по улице Ленина.

Кстати, пункт Правил дорожного движения, о котором упоминал наш читатель (п. 101), гласит: «Запрещается выезжать на перекресток, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться».


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