Игорь Криушенко: Наша задача выйти и добиться результата в матче против Люксембурга 11.10.2018, 19:01

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сборная Беларуси 12 октября встретится с Люксембургом, а 15 октября сыграет с Молдовой.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча с Люксембургом в Лиге наций.

– В 4 последних матчах Люксембург не проигрывает. Он является ли он угрозой для сборной Беларуси?

– Любой соперник может доставить неприятности если ты недонастроишься, если не подготовишься и недооценишь. Наша задача выйти и, не взирая на последние матчи со сборной Люксембурга, добиться результата. По сравнению с нашей прошлой встречей соперник обновился, появились новые лица.

– Люксембург начал турнир с разгрома Молдовы. Вас как-то удивил этот результат?

– Именно результат и удивил. По содержанию игра была другой. Результат не отражает характер матча. Люксембург прогрессирует. Это видно на поле. Но мы тоже работаем и стараемся прогрессировать.

– Насколько некомфортно вам позади Люксембурга в таблице?

– Пока все в наших руках. Мы с ними еще не играли и как-то оценивать диспозицию строго не буду. Но на такой короткой дистанции нужно с каждым соперником выкладываться максимально и играть на максимальный результата. А объяснять, опасаемся ли мы Люксембург – сложный момент. У нас есть цель, и ты делаешь все, чтобы ее достичь, – передает слова Криушенко корреспондент Tribuna.com.

Сборная Беларуси 12 октября встретится с Люксембургом, а 15 октября сыграет с Молдовой. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо».