Двойка по поведению 1 Виталий Портников

11.10.2018, 19:05

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Виталий Портников

Кокорин и Мамаев ведут себя так, как их учил товарищ Путин, как велела родная страна.

Вся Россия сегодня в едином порыве сплотилась против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Дебош, который они устроили по случаю 10-летия своей дружбы, стал главной темой Рунета, о нем высказываются и пресс-секретарь президента, и футбольные функционеры, и рядовые фанаты, и просто люди, не имеющие никакого отношения к футболу. И если обычных людей возмущает недостойное поведение футболистов, то в комментариях "элиты" сквозит нескрываемое раздражение из-за избиения людей из "обслуги Путина" - водитель с пропагандистского Первого канала, глава фирмы, которая разрабатывает машины для руководителей страны, высокопоставленный чиновник. Все они должны чувствовать себя неприкосновенными в захваченной чекистами стране. А футболисты взяли и надавали каждому по морде без уважения к статусу.

Но Кокорин и Мамаев ведут себя так, как их учил товарищ Путин, как велела родная страна. Разве не россияне были в восторге, когда Путин "отжал" Крым в нарушение всех возможных правил? Разве не россияне аплодировали у телевизоров, когда им рассказывали об уничтожении "укропов" в Донбассе? Разве не россияне радовались бойне в Алеппо? Я уже не вспоминаю о психозе в дни нападения России на Грузию или ковровых бомбардировок Грозного... Почему государство может, а футболист - нет? Потому что государство сильное? Так и футболист тоже не слабак. И какой-нибудь боец Хабиб Нурмагомедов, который устроил дебош после матча в Америке, тоже не слабак. Что и пытается доказать.

В нацистской Германии молодые люди хотели быть похожи на фюрера. В современной России молодые люди хотят быть похожи на Путина. Что это означает? А то, что тот, кто сильнее, всегда прав, что он не должен думать о последствиях своих действий, живем здесь и сейчас, завтра никогда не будет, а если что, нажмем кнопку, превратим мир в радиоактивную пыль и никто никогда не узнает, что мы на самом деле закомплексованные слабаки. Путин отжимает территорию у Украины и посылает "Героев России" травить "подонков". Кадыров не церемонится ни с Ингушетией, ни со своими критиками и обидчиками. Хабиб посылает в неизвестность путинского поклонника Тимати и избивает всех, кто подворачивается ему под руку после состязания на ринге. Кокорин и Мамаев дебоширят в Москве и чистят физиономии кому хотят. По сравнению со своей страной и своей властью они ангелы.

Спортивные комментаторы в России называют Кокорина и Мамаева "гопниками", а не футболистами. Но почему они не замечают, что их собственная страна во внешней политике и во взаимоотношениях с собственными гражданами ведет себя не как государство, а как "гопник"?

Кокорин и Мамаев, судя по их записям в социальных сетях, отмечали не только десятилетие своей трогательной мужской дружбы, но и день рождения Путина. Президент - их настоящий кумир, человек, который воспитал нацию Кокориных и Мамаевых.

Виталий Портников, «Грани.ру»