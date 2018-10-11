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Папа Римский случайно встретил на улице главу Католической Церкви Беларуси

  • 11.10.2018, 19:17
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Фото: catholic.by

Вместе они прошлись по улице и немного поговорили.

В четверг Папа Римский Франциск шел по улицам Ватикана на заседание Синода епископов. Случайно Понтифика встретил белорусский католический иерарх Тадеуш Кондрусевич. Вместе они прошлись по улице и немного поговорили.

По дороге на Синод белорусский архиепископ рассказал Папе, что сегодня Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет отмечает юбилей - 40 лет назад он стал предстоятелем Белорусской православной церкви. Франциск попросил от своего имени поздравить православного владыку из Беларуси и заверить в его близости и молитве. Что архиепископ Кондрусевич и сделал - прямо из Ватикана позвонил митрополиту Филарету, высказав поздравления от себя и Папы Римского.

Католический иерарх поблагодарил Филарета за большой вклад в духовное возрождение Беларуси, пишет Catholic.by.

А еще во время разговора с архиепископом Кондрусевичем понтифик сказал, что помнит о приглашении в Беларусь. Лидер католиков Беларуси сказал о своей надежде, что этот визит состоится.


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