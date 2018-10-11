РФ провела масштабные учения стратегических ядерных сил 11.10.2018, 19:29

Фото: FRENCH MINISTRY OF DEFENCE

В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Россия провела крупные учения стратегических ядерных сил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Во время учения проводились учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет. Запуски проводились из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, которые поднимались с аэродромов «Энгельс», «Украинка» (Амурская область) и «Шайковка» (Калужская область).

В учениях приняли участие дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации ВКС.

Во время учений была проверена система управления Вооруженными силами, а также прохождение учебно-боевых приказов от национального центра управления до командных пунктов соединений. «Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

«Задачи учений выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

Минобороны России проводило схожие по масштабу учения стратегических ядерных сил 26 октября 2017 года. Тогда были запущены четыре баллистические ракеты, запускалась в том числе МБР «Тополь». В тех учениях принимали участие самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.