закрыть
11 октября 2018, четверг, 19:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

РФ провела масштабные учения стратегических ядерных сил

  • 11.10.2018, 19:29
Фото: FRENCH MINISTRY OF DEFENCE

В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Россия провела крупные учения стратегических ядерных сил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Во время учения проводились учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет. Запуски проводились из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, которые поднимались с аэродромов «Энгельс», «Украинка» (Амурская область) и «Шайковка» (Калужская область).

В учениях приняли участие дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации ВКС.

Во время учений была проверена система управления Вооруженными силами, а также прохождение учебно-боевых приказов от национального центра управления до командных пунктов соединений. «Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

«Задачи учений выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

Минобороны России проводило схожие по масштабу учения стратегических ядерных сил 26 октября 2017 года. Тогда были запущены четыре баллистические ракеты, запускалась в том числе МБР «Тополь». В тех учениях принимали участие самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол