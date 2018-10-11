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Вселенский патриарх возвратил Украинскую православную церковь в лоно Константинополя

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  • 11.10.2018, 19:44
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Процедура предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви продолжается.

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви, сообщил журналистам 11 октября в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил. Заявление транслировал телеканал "Прямий", передает gordonua.com.

"Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви. Второе: восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда", – сказал он.

Решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриарху отменено, отметил Эммануил.

"Вселенский патриарх, реализуя свое право первого среди равных, возвращает Украинскую церковь в лоно Константинополя", – заявил он.

Представитель Константинопольского патриархата подтвердил, что патриарху Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету и митрополиту Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

"Определено, что анафема им была объявлена без достаточных оснований, по политическим мотивам", – заявил Эммануил.

По его словам, Константинопольский патриархат предостерегает от насильственного захвата церквей и монастырей в Украине.

В 1686 году Константинопольский патриархат передал Московской церкви некоторые полномочия по управлению церковной жизнью Украины, Беларуси, Литвы и Польши. На этом основании современная РПЦ считает Украину своей канонической территорией.

В 2018 году украинские власти в очередной раз обратились к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

2 сентября Архиерейский собор в Стамбуле принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание проходит в закрытом режиме.


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