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В Минске пенсионерка отбилась от грабителя с ножом, проникшего в ее квартиру

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  • 11.10.2018, 20:29
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Мужчина действовал в сговоре со знакомым пенсионерки.

Жертвой разбойного нападения на днях в Минске стала пенсионерка, сообщают в Следственном Комитете.

Сообщается, что 6 октября, грабитель проник в квартиру пожилой минчанки с помощью дубликата ключа. Злоумышленник знал, что у горожанки в квартире хранится крупная сумма наличности, но где именно деньги ему было неизвестно. Пока вор шарил по «тайникам» в доме, женщину на улице заговаривал его подельник. Именно благодаря второму злоумышленнику у вора были ключи и «наводка», пенсионерка общалась с этим молодым человеком и даже пускала в свою квартиру.

Однако надолго задержать пенсионерку не удалось, и она вернулась в квартиру, где застала грабителя. Тот бросился на пожилую минчанку с ножом, но она оказалась не из робкого десятка и дала мощный отпор. Грабитель убежал ни с чем, а женщина обратилась в милицию.

Подельников, 33-летнего россиянина и 32-летнего минчанина ранее судимого, вскоре задержали. Сейчас они находятся под стражей, их обвиняют в групповом разбое.


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