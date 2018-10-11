Нефть резко упала в цене 12 11.10.2018, 20:33

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Обвал на мировых рынках потянул за собой вниз цены на нефть.

За последние семь дней (с 4 по 11 октября) цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, упала с 86 долларов до 80,87. Динамика нефтяных котировок, по сути, отразила происходящее на международном финансовом рынке, где в среду обвалился американский фондовый рынок, потянувший за собой Азию и сырье, передает rg.ru.

Заметных поводов для падения на американских площадках не было. "Статистика по американской экономике остается весьма сильной, но, вероятно, рынки постепенно смещают свое внимание на то, что экономический цикл приближается к своему пику", - полагают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Некоторых отрицательная динамика американских акций вряд ли удивляет. "Ее можно интерпретировать как запоздалую реакцию на резкий рост доходности американских гособлигаций, наблюдавшийся на прошлой неделе, и волатильность на прочих финансовых площадках", - указывается в обзоре Росбанка. Вслед за США в четверг упали фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Происходящее на основных мировых площадках можно описать как легкую панику, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Акции стоят очень дорого. Соответственно, замедляющие торговлю и мировую экономику торговые войны, а также рост доходности американских гособлигаций - веские причины для закрытия позиций", - подчеркивает он.

Для рынка нефти до сих пор все складывалось удачно: ураган "Майкл", обрушившийся на северо-западную часть Флориды (США), набрал силу также в среду, сократив почти в два раза нефтедобычу в Мексиканском заливе. "Тем не менее даже такой мощный ураган, спровоцировавший сокращение американской суточной добычи нефти на 6,5 процента, не смог поддержать нефтяные котировки на фоне уже другого шторма - финансового", - подтверждает Игорь Галактионов из "БКС Брокер". Масла в огонь подлил рост коммерческих запасов нефти в США.