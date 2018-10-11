закрыть
11 октября 2018, четверг, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й

  • 11.10.2018, 20:51

Об этом сообщили «Репортеры без границ».

С января текущего года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты 57 журналистов. Это больше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 сотрудников СМИ, сообщила в четверг, 11 октября правозащитная организация "Репортеры без границ", передает DW.

Более половины из них погибли в зонах военных конфликтов, указано в пресс-релизе международной организации. Больше всего журналистов убито в Афганистане (13), США и Мексике (по 6 человек). Единственные три журналиста, погибшие в Центральноафриканской республики, - россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кроме того за первые девять месяцев 2018-го в мире погибли 10 представителей гражданской журналистики и 4 помощника журналистов.

В настоящее время в разных государствах находятся в заключении 155 профессиональных журналистов, из них больше всего в Египте и Турции - по 27. В российских тюрьмах содержатся 4 журналиста (Игорь Рудников, Жалауди Гериев, Александр Толмачев, а также Алексей Назимов из аннексированного Россией Крыма) и блогер Александр Валов, суд над которым начался в Сочи 11 октября.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол