Владимир Орлов – победитель премии Гедройца 11.10.2018, 21:09

Владимир Орлов

Фото: nn.by

В Минске прошла церемония вручения литературной премии.

Во время мероприятия, которое прошло в галерее «Арт-Беларусь» (Дворце искусств) победителем назвали Владимира Орлова. Вторым лауреатом премии стал – Ольгерд Бахаревич, третьим – Винцесь Мудров, передает «Белсат».

В этом году на премию были номинированы 32 книги. Шесть из них вошли в шорт-лист:

Владимир Орлов – «Танцы над горадам»

Ольгерд Бахаревич – «Сабакі Еўропы»

Адам Глобус – «Сям’я»

Винцесь Мудров – «Забойца анёла»

Павел Северинец – «Беларусалім»

Анка Упала – «На заснежаны востраў»

Литературная премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года за лучшую книгу прозы. Ранее победителями становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик.