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Путин проговорился

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  • Игорь Эйдман, Facebook
  • 11.10.2018, 21:12
  • 2,781
Игорь Эйдман

Правитель РФ проговорился о своей внешнеполитической тактике.

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», – Путин. Это не просто угроза. Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике: прыгнуть, огрести люлей, сделать вид, что ничего не произошло.

Действительно, путинская политика похожа на бессмысленное хулиганство Хабиба, который, устроив идиотскую драку, потерял многие возможности, открывавшиеся перед ним после победы. Я уже не говорю о замороженном денежном призе.

Путин, прыгнув на Крым и Донбасс, нарвался на санкции и профукал возможности для экономического подъема, которые были у страны благодаря высоким ценам на сырье.

Игорь Эйдман, Facebook


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