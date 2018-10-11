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Выборы в Европейский парламент: Макрон и Рютте объединят силы

  • 11.10.2018, 21:33

Коалиция либералов будет противостоять консерваторам, уже долгое время доминирующим в Брюсселе.

Предварительное соглашение о совместной кампании на выборах в Европарламент заключили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Politico.

Отмечается, что на выборах в мае 2019 года Макрон и Рютте, а также ряд других премьер-министром либерального направления, намерены объединить движение президента Франции "Вперед, республика!" с Альянсом либералов и демократов для Европы (ALDE).

Народная партия за свободу и демократию (VVD), которую возглавляет Рютте - основной член ALDE, являющейся преобладающей либеральной политической силой в Европе.

Новая прогрессивная коалиция бросит вызов консерваторам, которые долгое время доминировали в Брюсселе, и сможет претендовать на высшие должности в ЕС.

Сообщается, что стороны в коалиции будут проводить кампанию вокруг общей платформы, но официально партнерство вступит в силу только после выборов в Европарламент. Партии намерены сформировать вторую по величине группу в парламенте.

По нынешним прогнозам, большинство мест в Европарламенте выигрывает Европейская народная партия.


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