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В Колодищах сто человек пришли на прием к чиновнику

  • 11.10.2018, 21:49

К такому количеству возмущенных жителей сельисполком оказался не готов.

Ко времени появления в колодищанском сельисполкоме председателя Минского райисполкома Ивана Крупко на пороге собралась сотня колодищанцев. У большинства было два глобальных вопроса к чиновнику. Первый: на каком основании на площадках, выделенных по действующему генплану для строительства садиков, школ и частных домов, застройщик возводит коммерческое многоквартирное жилье. Второй: почему не слышат, что люди против расширения Минской улицы ради строительства нового завода «Амкодора», да еще за счет бюджета, пишет tut.by.

К такому количеству желающих поговорить сельисполком оказался не готов. К чиновнику и его помощникам пустили нескольких активистов и журналистов. Крупко — председатель новый, поэтому на большую часть вопросов отвечал представитель районного управления архитектуры и строительства Роман Воравко.

Для начала колодищанцы пытались узнать, почему коммерческий застройщик строит на продажу — без всяких общественных обсуждений — жилье на участках, которые по действующему генплану Колодищей обозначены как участки для усадебной застройки и участки под детские сады и школу. Последнее особенно злит местных: садиков не хватает, резервных участков тоже нет. Застроишь сейчас это, заселятся люди с детьми — и проблема только усугубится.

Дома на Волмянском шляхе, на земле, которая по генплану — земля для усадебной застройки
Стройка возле школы на улице Минской. Нулевой цикл закончен

— Район состоит не из одних Колодищей, — сообщил Крупко. — В районе 20 сельисполкомов. И необходимость — 7 школ и 14 садиков.

— Те детские сады, которые раньше были запроектированы на маленьких участках, — маленькие. Нет смысла строить детские сады на 90 детей, — объяснил Роман Воравко планы по передаче именно этих участков под жилую застройку.

По поводу малоэтажной жилой застройки Воравко пояснил: она согласована с разработчиком генплана — БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, поскольку это целесообразно. Разработчик генплана дает гарантии, что все социальные стандарты будут учтены в готовящейся новой редакции генплана Колодищей.

— Почему землю раздали без общественного обсуждения? — пытались выяснить люди.

Чиновники прямой ответ на вопрос давать не стали, но объяснили: обсуждают строительство конкретных домов при утверждении ПДП, а не одного дома, а новый генплан будет готов в феврале 2019-го, его на общественное обсуждение выставят в феврале-марте.

— Когда эти дома будут построены! — возмутились люди.

Попытались люди уточнить, почему коммерческий застройщик «Металлстройпрофиль», который строит сейчас, и дальше планирует строить с УКСом Минского района, финансирует разработку генплана.

— Ведь кто платит, тот и заказывает музыку! — Уверены граждане.

— Заказчиком генплана является Минский районный исполнительный комитет, — уточнил Воравко. — Финансирование действительно идет за счет «Металлстройпрофиль», действующим законодательством это не запрещено. Задания на проектирование утверждает председатель Минского райисполкома. Это задание утверждено. И в Генплане будет то, что закажет Минский райисполком, а не какая-либо иная организация. Местная власть разрешает строительство, она же заказывает корректировку генплана. Никакая организация повлиять не может.

Роман Воравко

Внятно объяснить, как участки ушли к застройщику еще до того, как было решено корректировать генплан, людям чиновники не смогли. Председатель райисполкома пообещал разобраться в порядке действий исполкома, градостроителей, застройщика и УКСа, на каких основаниях идет стройка.

— Я подвожу черту. Вы все поучаствуете в обсуждении генплана, — заверил председатель Минского райисполкома. — Внесете свои коррективы. Разработчики вправе согласиться с вашими аргументами.

Но люди хотели обсудить еще улицу Минскую. Эта улица идет мимо поликлиники, школы и частного сектора с другой стороны к строящемуся заводу «Амкодора». Ее за бюджетный счет планируют расширить — с учетом трафика большегрузов, которые пойдут на завод. А для расширения хотят передвинуть забор школы. Да и частный сектор увеличению нагрузки не рад: на улице будет не продохнуть, да и шум усилится — а на улице и без того превышены нормативы по шуму.

Расширение Минской тревожит и частный сектор, и родителей, чьи дети ходят в школу

— Там нужно заменить водовод, которому 30 лет, — его нужно в любом случае реконструировать, — уточнил Иван Крупко.

— Но не должен грузовой поток идти через центр поселка, мимо школы, я боюсь за безопасность детей! — говорила одна из женщин. — Для третьей полосы урезается территория школы.

— Работа дороги будет учитывать все моменты безопасности, — заверил Крупко. И моменты детей. Но как мы ее сделаем… Придется утопить на 2−3 метра забор школы — мы так и сделаем, и не будем мы слушать эти ваши претензии. Но сделаем безопасную дорогу. Где-то будет с лежачими полицейскими, где-то со стоянками, где можно остановиться родителям, которые подвозят детей к школе. Не впутывайте здесь «Амкодор».

— «Амкодор» это святое, — констатировала одна из присутствующих.

Под коллективной жалобой подписались под сотню колодищанцев. Принимать ее не хотели, просили прислать почтой.


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