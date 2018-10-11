ПАСЕ и провокаторы Игорь Яковенко

11.10.2018, 22:03

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Что происходит при обострении внутривидовой борьбы в путинских информвойсках.

В путинских информационных войсках обострилась внутривидовая конкуренция. В минувшие выходные на Первом канале дебютировала программа Петра Толстого под названием "Толстой. Воскресенье". Судя по дебюту, руководителю Первого канала, Константину Эрнсту надоело отсиживаться в тени телеканала "Россия-1" и он решил составить ему конкуренцию за право называться самым оголтелым разжигателем ненависти и подстрекателем войны.

Не успел Толстой войти в студию, как тут же сообщил, что "Украину наспех слепили", "украинский язык – искусственный", а "за разговор на русском языке там сажают". Программа "Толстой. Воскресенье" явно пытается конкурировать одновременно с "Вестями недели" Киселева и с "Воскресным вечером" Соловьева, поскольку в этой программе перемежаются монологи ведущего как у Киселева и ток-шоу как у Соловьева. Даже набор "экспертов" полностью совпадает с теми, которых приглашает Соловьев.

Ж. у Толстого орал про Украину точно так же и точно то же, что и у Соловьева: "Это хуже чем фашистская Германия! Несмотря на все зверства немецких фашистов, Германия – это европейская страна! Они позакрывали все русские школы!!". В этот момент украинская журналистка Янина Соколовская тихо сказала: "У меня дочь учится в русской школе". На что Ж. заорал, чтобы украинская журналистка "заткнулась" и "молча слушала". После чего продолжал орать про необходимость "жестких мер", "военных действий" и требовал от кого-то "открыть огонь".

Затем слово взял Карен Шахназаров и обстановка в студии стала совсем неотличима от соловьевской. "Замысел Америки – в Украине создать манкуртов без истории, без языка, без веры", - поскольку режиссер Шахназаров произносил этот текст уже несколько десятков раз с точно таким же выражением усталой мудрости, было видно, что он ощущает себя на съемочной площадке и сам себе командует: "Дубль 100-й. Мотор!".

Петр Толстой честно пытался конкурировать с Киселевым и Соловьевым, но получалось плохо, поскольку все время оставалось ощущение вторичности. Возможно, Толстой это понимал и поэтому, решив превзойти конкурентов, перешел на прямые оскорбления в адрес украинского народа: "Украина – это недогосударство. Народ как проститутка. Народ как бомж. Они – русские. Вам заплатили, они теперь украинцы. Партизаны во главе с сумасшедшим Порошенко. Украина как партизанский отряд". Надо сказать, что в какой-то степени тут Толстому, действительно, удалось переплюнуть конкурентов с "России-1", поскольку тамошние штрейхеры, когда льют грязь на Украину, всегда подчеркивают, что эта грязь не на народ, а на власть. Возвращаясь к названию программы "Толстой. Воскресенье", полагаю, что Константину Эрнсту имело бы смысл клонировать подобные программы. Несложно в России найти человека с фамилией Достоевский и сделать программу о российских политиках под названием: "Достоевский. Идиот". Ряд такой аналитики есть смысл продолжать до бесконечности. Программы по анализу российской экономики: "Куприн. Яма" и "Горький. На дне". Если хорошо поискать, то можно найти и ведущего для программы о будущем путинской империи под названием: "Герберт Уэллс. Россия во мгле"…

И все же Первому каналу пока далеко до "России-1". Нету у Константина Эрнста методов против Попова и Скабеевой. Эта милая пара сегодня вышла, пожалуй, на ведущие позиции в информационной войне против всего мира и прежде всего против собственного народа.

Недавно в программе "60 минут" Попов и Скабеева вывесили карту раздела Украины и "политолог" Сергей Марков сообщил, что "Венгрия повторит крымский сценарий в Закарпатье, введя туда войска и организовав "референдум". Затем "политолог" Владимир Корнилов заявил, что "Россия не может вмешаться в украинские выборы, поскольку в Украине никакие выборы не проводятся". На что ведущий Евгений Попов очень обрадованно предложил: "Так просто поставим тогда кого-то!". Эта идея вдохновила Ольгу Скабееву и она поделилась сокровенным: "А мы давно предлагаем вступить Украине в состав России, проведем референдум"…

Ольга Скабеева – главная ударная сила в этом дуэте. Именно она довольно часто создает те сюжеты, которые затем сама же и обсуждает с участием всей студии в программе "60 минут". Именно так было в вечернем выпуске программы от 9.10.2018. Скабеева приехала в Страсбург на заседание сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и стала буквально по пятам преследовать членов делегации Украины. Скабеева бегала за каждым украинским депутатом, совала им в лицо микрофон, загораживала дорогу, мешая пройти. Все представители украинской делегации отвечали ей, что они не дают интервью российским телеканалам. Но это сотрудницу ВГТРК совершенно не смущало, поскольку ей была нужна только провокация и картинка, на которой эта провокация запечатлена, а слова представителей Украины ее совершенно не интересовали. Это она убедительно продемонстрировала, когда Мустафа Джемилев согласился ответить на ее вопросы и начал что-то говорить. Скабеева тут же, буквально на первой фразе прервала интервью и заявила, глядя прямо в лицо человеку, у которого только что просила интервью: "В рамках свободы слова мы слушаем все эти глупости". Будем надеяться, что подобное хамство Скабеевой послужит для известного правозащитника и диссидента уроком и в дальнейшем Мустафа Джемилев не будет пачкаться и вступать в общение с провокаторами из российских телеканалов, соблюдая необходимую гигиену.

Именно так поступили остальные члены украинской делегации, а депутат Алексей Гончаренко, как только к нему подскочила Скабеева, демонстративно надел зеленые перчатки костюма химической защиты. Поскольку Скабеева не унималась и продолжала лгать про Украину, стоя на фоне украинской делегации, украинские депутаты стали петь гимн Украины.

Всю эту провокацию Скабеева устроила ради картинки. Картинка получилась не очень, поэтому пришлось врать в прямом эфире. "Украинские депутаты прыгали как макаки!" - врал Евгений Попов, комментируя сюжет, в котором украинские депутаты совершенно спокойно стоят и, улыбаясь, смотрят, как беснуется в эфире Скабеева. Ни одного "прыжка" кого-бы то ни было из депутатов камера "России – 1" зафиксировать не смогла. "Они поют гимн Украины!" - возмущался Попов. Тут украинцам крыть нечем. Что было, то было. Пели гимн своей страны. "Кидали зиги!!" - надрывается Попов. И раз за разом в студии прокручивают момент, когда одна из депутатов Украины протягивает в сторону Скабеевой руку, показывая ей три пальца. Что означает этот жест, я не в курсе, но к нацистскому приветствию он явно не имеет никакого отношения…

Украинский политолог Вадим Трюхан попытался объяснить Попову, что то, что они со Скабеевой делают, журналистикой не является. На что Попов стал орать буквально как резанный: "Не вам оценивать деятельность журналистов! Не вам учить нас журналистике!!". Надо признать, что, по сути Попов прав: учить его и Скабееву журналистике совершенно бесполезно, поскольку они преданы совершенно другой профессии, суть которой – организация провокаций, разжигание ненависти и войны.

Именно это они продемонстрировали, предоставив слово "политологу-международнику" Николаю Платошкину, который тут же закричал, что "эту гадину (то есть, Украину) надо раздавить" и что "чем быстрее мы раздавим эту гадину, чем быстрее свергнем этот нацистский режим, тем лучше".

В самом конце передачи слово на минуту предоставили Леониду Гозману, который за эту минуту успел спросить Попова и Скабееву почему они все время говорят об Украине и Америке когда в самой России в столице Ингушетии на площади уже которые сутки стоят люди и протестуют против сговора за их спинами Кадырова и Евкурова по изменению границ республик. Договорить ему, естественно, не дали…

Логика внутривидовой борьбы требует от сотрудников разных каналов ненависти все время повышать градус, придумывать все новые провокации для разжигания. При этом все ощутимее становится разрыв между происходящим в телевизоре и тем, что интересует большинство населения России. Похоже, что время, когда страной можно было управлять с помощью телевизора, заканчивается. А других инструментов у Кремля нет…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru