Видеофакт: Самолет летает по городу, маневрируя между зданиями 4 11.10.2018, 22:20

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Работники одного из офисов увидели самолет буквально перед своими окнами.

В австралийском городе Брисбен прошел ежегодный фестиваль Riverfire. Но авиационное шоу, которое состоялось в формате его программы, пришлось по душе далеко не всем. Ведь военный грузовой самолет Boeing C-17 выбрал очень рискованный маршрут, пишет Daily Mail.

Так, работники одного из офисов увидели самолет буквально перед своими окнами, которые он обогнул в последний момент.

У очевидцев эта картинка вызвала ассоциации с терактами 11 сентября 2001 года. К счастью, шоу обошлось без пострадавших.