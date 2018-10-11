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Видеофакт: Самолет летает по городу, маневрируя между зданиями

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  • 11.10.2018, 22:20
  • 3,234

Работники одного из офисов увидели самолет буквально перед своими окнами.

В австралийском городе Брисбен прошел ежегодный фестиваль Riverfire. Но авиационное шоу, которое состоялось в формате его программы, пришлось по душе далеко не всем. Ведь военный грузовой самолет Boeing C-17 выбрал очень рискованный маршрут, пишет Daily Mail.

Так, работники одного из офисов увидели самолет буквально перед своими окнами, которые он обогнул в последний момент.

У очевидцев эта картинка вызвала ассоциации с терактами 11 сентября 2001 года. К счастью, шоу обошлось без пострадавших.


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