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Солодуха снялся в пародии на клип «Цвет настроения черный»

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  • 11.10.2018, 22:36
  • 1,494

В сети опубликован ролик – белорусская пародия на нашумевшую колоборацию Крида с Киркоровым.

В сети опубликован ролик – белорусская пародия на нашумевшую колоборацию «блек стар» Егора Крида и короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Видео появилось на официальном youtube-канале торговой сети John Dory и уже набрало свыше 2000 просмотров, пишет kp.by.

В ролике король белорусской эстрады – Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Правда, клип по сути является рекламной продукцией – здесь #цветнастроениячерный задают логотип John Dory, черная икра и черные ножи из отдела морепродуктов. А происходит все это в декорациях магазина Green.

«Я по городу брожу весь в черном и влюбленный», – поет Солодуха
Фото: соцсети

В ролике узнаваемый камбэк на песни Солодухи:

«Виноград уже созрел, уже он не зеленый!

Я по городу брожу весь в черном и влюбленный.

Что завтра я выберу? Вопрос этот спорный.

Но сегодня.. Что сегодня?! Мой цвет настроения черный!»

Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом
Фото: соцсети.

Многие хвалят клип, мол, получилось здорово и задорно! Кто-то сетует – не успели на конкурс пародий, который проводили российские коллеги. Но Солодуха уверяет – туда и не стремились, задача клипа другая.

А вы как считаете?


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