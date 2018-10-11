РФ вводит запрет на экспорт нефтепродуктов в Беларусь до конца 2019 года 17 11.10.2018, 22:45

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Также введен запрет на экспорт сжиженного углеводородного газа.

Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года, сообщили Reuters несколько источников в правительстве РФ. Позже эту информацию подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива.

«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», — цитирует Новака ТАСС. При этом соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси — это продукция нефтехимических заводов.

Ранее о том что Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) сообщил Reuters. Источники агентства сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между РФ и Беларусью.

«Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта, в частности, ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин», — добавил он.

В Минэнерго РФ от комментариев Reuters отказались, переадресовав вопрос вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему отрасль. Представитель Козака Илья Джус подтвердил полный запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов с целью избежать потерь российского бюджета и уйти от серых схем. Детали объемов экспорта других нефтепродуктов он комментировать отказался.

Стоит отметить, что средства от «перетаможки» 6 млн тонн нефти будут поступать в Беларусь и в этом году, и в следующем.

В «Белнефтехиме» и пресс-службе правительства Беларуси на вопросы tut.by о подписанном 10 октября балансе поставок нефтепродуктов пока не ответили.

По данным агентства Argus, железнодорожные поставки нефтепродуктов из России в Беларусь в январе-августе 2018 года составили 2,38 млн тонн, что на 375 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Больше всего отгружалось мазута (860 тыс. тонн), нафты (733 тыс. тонн) и вакуумного газойля (589 тыс). В денежном выражении получилось около 1 млрд долларов.