Купить дешевую квартиру в Минске: какие варианты предлагаются сегодня 11.10.2018, 22:51

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Представляем варианты самого дешевого жилья в границах МКАД.

В базе данных по продаже жилья практически не осталось квартир в Минске стоимостью дешевле $35 000, тогда как еще год назад проскакивали предложения по цене и до $30 000. Недорогое жилье расхватывается покупателями довольно быстро, даже несмотря на свой непрезентабельный внешний вид. Как правило, такие квартиры находятся на окраинах города, на первом или последнем этаже хрущевок и брежневок, и требуют существенных вложений в ремонт. Как выглядит и почем продается самое дешевое жилье в границах МКАД — в обзоре «Онлайнера».

Задавая критерии поиска, мы исключили из вида отдельные комнаты и квартиры в домах частного сектора. В итоге самой дешевой оказалась «однушка», расположенная на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Передовой, 9. Ее общая площадь — всего 22 кв. м, а цена — 74 013 рублей ($34 500).

«Окна выходят на тихий двор, дворовая территория — зеленые насаждения. Достаточное количество мест для парковки, — уточняется в объявлении. — Хорошее транспортное сообщение: станция метро „Тракторный завод“ (10 минут пешком). В шаговой доступности остановка общественного транспорта (троллейбус, автобус, трамвай). Прекрасная инфраструктура».

Район Передовой соседствует с промзонами и железной дорогой. Экология здесь не самая благоприятная. Зато можно относительно легко добраться до центра города.

Чуть дороже просят за «однушку» площадью 25 кв. м на улице Чигладзе, 6, — 75 085 рублей ($35 000).

«Отличное расположение, до ст. метро „Пушкинская“ 3 остановки, рядом школы, детсады, магазины, банки, ТЦ „Замок“, — пишет собственник. — Квартира в кирпичном доме, на 3-м этаже пятиэтажного дома, сделан свежий косметический ремонт, входная металлическая дверь, линолеум. В доме прошел капремонт, заменены трубы, утеплен фасад».

За те же 75 085 рублей ($35 000) выставлена на продажу и однокомнатная квартира на ул. Р. Люксембург, 94. Блочный дом 1962 года постройки с зеленым двором, 31 квадратный метр общей площади и главное преимущество — почти центр города. Правда, есть нюанс: «Продажа через конкурс, сделайте ваше предложение», — отмечается в объявлении.

Еще один недорогой вариант предлагается в девятиэтажке на ул. Алтайской, 90, к. 1. Панельный дом 1982 года постройки, квартира без лоджии, первый этаж. Зато немного просторнее, чем в «хрущевке». Общая площадь — 33,7 кв. м, кухня — 7,1 кв. м. Просят за все 77 231 рубль ($36 000).

А за 78 303 рубля, или $36 500, можно купить однокомнатную квартиру в Шабанах. 32,3 кв. м, второй этаж панельного пятиэтажного дома 1964 года постройки. Район удален от центра города, рядом — железная дорога и промзона. Из плюсов — зеленый двор и более-менее развитая социальная инфраструктура.