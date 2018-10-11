100 лет назад Рада БНР утвердила первый вариант белорусской Конституции 11.10.2018, 22:57

Сегодняшний день имеет особое значение для истории независимости и государственности Беларуси.

Ровно 100 лет назад Рада Белорусской Народной Республики утвердила Временную Конституцию БНР. Событие это не только исторически, но, в сегодняшних условиях, еще и политически важное, отмечает «Белсат».

Сегодняшние власти далеки от демократических традиций БНР и парламентской республики. Официальные праздники также связанные с советской историей.