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100 лет назад Рада БНР утвердила первый вариант белорусской Конституции

  • 11.10.2018, 22:57

Сегодняшний день имеет особое значение для истории независимости и государственности Беларуси.

Ровно 100 лет назад Рада Белорусской Народной Республики утвердила Временную Конституцию БНР. Событие это не только исторически, но, в сегодняшних условиях, еще и политически важное, отмечает «Белсат».

Сегодняшние власти далеки от демократических традиций БНР и парламентской республики. Официальные праздники также связанные с советской историей.


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