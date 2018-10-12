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Вадим Галыгин: Кто говорит, что наши футболисты — дармоеды?

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  • 12.10.2018, 7:46
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Вадим Галыгин
Фото: 24СМИ

Известный юморист прокомментировал настроения накануне матча Беларуси с Люксембургом.

Известный юморист, болельщик БАТЭ Вадим Галыгин в беседе с Владимиром Пирогом упрекнул "диванных экспертов" в чересчур критичном отношении к белорусским футболистам, сообщает pressball.by:

- Если получится, приду на матч с Люксембургом. Ну и вы же знаете, что я болельщик команды из родного Борисова — каждый представитель БАТЭ, вызванный в сборную, мне симпатичен. Но еще раз скажу, что уважаю всех наших футболистов, поскольку в нелегкое время они тренируются, играют и не теряют оптимизма. Сейчас везде тяжело — им в том числе. И уже потому, что не бросили свою профессию из-за каких-то трудностей, они заслуживают уважения. Вообще, за “Белыя крылы” болею одинаково — и не разделяю все так, чтобы отличился именно игрок конкретного клуба. Выходя в составе сборной, надо переносить на поле отношения, которые касаются только нее, и, скажем так, не меряться бутсами.

Говорите, мои слова о футболистах диссонируют с мнением тех, кто называет их дармоедами, получающими большие деньги? Я так не считаю. И вообще, говорит-то кто? Тот, кто раз в сезоне променял “пляшку” вина на поход на футбол? Или вот эти “диванные войска”? У нас же практически всему дают такую оценку — кваканьем с мест. Когда хорошо, все молчат, — это лучшая оценка положительного. А когда что-то не так, выливается ведро сами знаете чего. И главное, льют-то люди, которые из себя в принципе ничего не представляют. Сидят на диванах и “бухтят”: вы должны нас веселить, вы должны нас развлекать... А сами вы что для этого делаете? Может, из-за того, что ничего не делаете, мы так и живем?

Вот эта “агульная млявасць i абыякавасць да жыцця” — c перспективой “была б шкварка ды чарка”... Уже давно пора всем им мокрым веслом по жопе надавать, чтобы немножечко начинали с себя. А то — дармоеды... Радуйся, что у тебя есть сборная — и она выступает на международных соревнованиях.


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