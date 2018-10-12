«В понедельник в Минске»: РПЦ пообещала ответить на действия Константинополя 33 12.10.2018, 7:56

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В ответ на вывод Украинской церкви из-под юрисдикции Москвы РПЦ соберет синод в столице Беларуси.

Русская православная церковь обещает «жестко и решительно» ответить на заявления Константинополя в отношении Украины. Об этом в четверг сообщил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук в эфире телеканала «Россия 24», сообщает tut.by.

«В понедельник в Минске запланировано заседание Священного Синода РПЦ и высший исполнительный орган РПЦ даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня. Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — сказал представитель РПЦ.

Напомним, что Синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с глав двух церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также объявил о возвращении Киевской митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата, отменив юридическое обязательство синодального письма 1686 года, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского.