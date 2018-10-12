В Минске открылась выставка объединения «Погоня»
- 12.10.2018, 8:59
Патриотический вернисаж посвящен 30-летию партии БНФ.
11 октября в центральном офисе Партии БНФ открылась выставка творческого объединения «Погоня», посвященная 30-летию партии БНФ, сообщает «Радыё Свабода».
Открытие выставки дает старт мероприятиям, посвященным созданию Белорусского Народного Фронта в октябре 1988 года.
В открытии выставки приняли участие один из основателей БНФ художник Алесь Марочкин и председатель Партии БНФ Григорий Костусев.