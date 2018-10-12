В Минске открылась выставка объединения «Погоня» 12.10.2018, 8:59

Алесь Марочкин

Фото: svaboda.org

Патриотический вернисаж посвящен 30-летию партии БНФ.

11 октября в центральном офисе Партии БНФ открылась выставка творческого объединения «Погоня», посвященная 30-летию партии БНФ, сообщает «Радыё Свабода».

Открытие выставки дает старт мероприятиям, посвященным созданию Белорусского Народного Фронта в октябре 1988 года.

В открытии выставки приняли участие один из основателей БНФ художник Алесь Марочкин и председатель Партии БНФ Григорий Костусев.