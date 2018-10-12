Как укрепить здоровье с помощью утреннего кофе 3 12.10.2018, 9:07

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Пять простых правил, которые сделают ваш кофе не только вкусным, но и полезным.

Кофе — очень полезный напиток. Он поддерживает наш метаболизм, защищает от депрессии и даже способен предотвратить развитие рака. Но кофе — и коварный напиток, если им злоупотреблять или пить неправильно, он может нанести здоровью серьезный вред. Попробуйте эти простые правила, чтобы ваш кофе всегда был не только вкусный, но и полезный, пишет goodhouse.ru.

Никогда не пейте кофе натощак

Чашка кофе с утра — отличная идея, но только в том случае, если она завершает завтрак, а не заменяет его. Кофе может на какое-то время подавить аппетит, а благодаря своим стимулирующим свойствам, поддержит ваши силы — но расплата будет неадекватно высокой, от этого пострадают и обмен веществ, и сердце, и эндокринная система, и органы пищеварения. Никогда так не делайте!

Добавьте в кофе немного масла

Сливочного или кокосового — все равно (но если кокосовое, то пусть кофе будет не слишком горячим). Полезные жиры, которых много в этих видах масла, очень полезны, они способны снизить уровень «плохого» холестерина в крови и поддержать нормальный уровень кровяного давления, а также защитить ваше сердце. Кроме того, чашка такого кофе с орехами или сухофруктами может стать отличным перекусом — здоровым, сытным и питательным.

Добавьте в кофе корицу

Во-первых, это очень вкусно. А, во‑вторых, корица содержит много антиоксидантов, которые уменьшают действие свободных радикалов и защищает организм от старения. Наконец, в-третьих, корица способна снизить уровень сахара в крови — очень важное и полезное свойство.

Всегда используйте только фильтрованную воду

Возможно, вы думаете, что раз мы кипятим воду для кофе, можно не беспокоиться о том, чтобы вода была достаточно чистой — но это не так. Вода из фильтра избавлена от тяжелых металлов и побочных продуктов дезинфекции хлора, которые могут содержаться в водопроводной воде — и нанести вашему здоровью серьезный вред.

Используйте только одноразовые бумажные фильтры

Самый простой способ сделать свой кофе более полезным — использовать при готовке одноразовые бумажные фильтры. Как утверждают врачи, во время приготовления с помощью бумажных фильтров из кофе «вытягиваются» два опасных соединения, которые способны повысить уровень «плохого» холестерина в крови.