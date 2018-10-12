Церковь на баррикадах 12 Дмитрий Литвин, LIGA.net

12.10.2018, 9:18

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Теперь любой шаг для Москвы – в минус.

15 октября Московский патриархат соберет Синод в Минске. Одним из постоянных участников Синода РПЦ является и митрополит Киевский Онуфрий. Уже анонсировано, что на этом заседании должен появиться некий "жесткий ответ" Москвы Константинополю. Каким он может быть?

Кажется, что это главный вопрос. Наверное, в Москве именно так и считают. И постараются показать, что у них для ответа есть сила даже больше, чем в Константинополе могут представить.

Это ведь не чисто церковный, канонический вопрос. Престиж имеет значение. Патриарх Кирилл и президент Путин - люди амбициозные, и точно не желают остаться в истории неудачниками, при которых российское государство не только политически, но даже и церковно вернулось к границам, существовавшим до Романовых.

Но чтобы бороться с таким вот откатом – нужна какая-то система действий, какая-то логика, которой у Москвы нет. Все время, пока политический и церковный Киев развивал движение к автокефалии, Московский патриархат только реагировал. Да и то реакция сводилась к смутным угрозам, запугиванию. И к, фактически, бессодержательным попыткам доказать, что за давностью лет церковное существование не подлежит пересмотру. Системных действий – не было.

Даже теперь, когда Украина находится за шаг от автокефалии, некоторые украинские "чада" Московского патриархата занимаются ровно тем же, чем занимались все лето. А именно: либо самоуспокоением, утверждая, что Константинополь, мол, еще "кинет" Украину с окончательным решением по автокефалии, либо пространными рассуждениями о том, как далеко может зайти религиозное противостояние. Самые мудрые украинские "москвичи" – наблюдают.

А вот Москва, похоже, готовится мстить. Но этим только подыграет Киеву.

Московский патриархат хочет доказать свои права на украинскую территорию, но при этом ближе, чем Минск, к Украине подобраться для заседания Синода уже не способен.

Во-первых, одной из базовых риторических конструкций для Украинской православной церкви еще при митрополите Владимире стало утверждение, что Московский патриархат не вмешивается в украинские дела. Мол, УПЦ - это отдельная структура, которая управляется абсолютно самостоятельно, а добавку из двух букв МП к УПЦ придумали журналисты. Простой вопрос: а на что тогда будет указывать присутствие Онуфрия на минском "ответном" Синоде Московского патриархата? Если УПЦ - структура автономная и связанная с патриархом Кириллом только символически, то как же Онуфрий будет присутствовать в Минске и, так сказать, работать фоном для Кирилла, защищающего свой престиж? Уже само это заседание в нынешних обстоятельствах может стать новой проблемой для украинских "москвичей".

Во-вторых, а почему, собственно, заседание Синода с ответом Константинополю – в Минске? Понятно, по датам совпало, но... А слабо собраться в Киеве и решить все здесь? Вот именно, что слабо. Московский патриархат хочет доказать свои права на украинскую территорию, но при этом ближе, чем Минск, к Украине подобраться для заседания Синода уже не способен. Зато если патриарх Варфоломей решит посетить Украину, то этот визит состоится без проблем. Сам факт – красноречив.

Третье – насилие. Красной линией во всей коммуникации и украинских "москвичей" и самих россиян по теме автокефалии проходит идея о силовом противостоянии. От привычных историй про националистов, которые вот-вот захватят все храмы, до верующих, которые якобы готовы далеко не только мирно защищать свою церковь от посягательств. Но давайте представим реализацию такого силового сценария, причем задумаемся о четвертом, пятом шаге по нему. Кому сыграет в плюс превращение УПЦ в "церковь на баррикадах"? Ну точно не Москве, и точно не самой УПЦ. Москва неминуемо будет выглядеть еще и церковным агрессором при этом, а забаррикадировавшиеся в какой-нибудь лавре украинские "москвичи" не смогут поддерживать состояние мобилизации без полного отождествления с Москвой, что однозначно – проигрыш. Важно помнить, что гонимая церковь и церковь, сама загнавшая себя в угол – это две большие разницы.

Поэтому главный вопрос сейчас – не каким будет ответ Москвы, с этим как раз понятно, а насколько в этом ответе поучаствуют деятели УПЦ МП?

Гонимая церковь и церковь, сама загнавшая себя в угол – это две большие разницы.

Московскому патриархату отступать действительно некуда – позади как минимум Беларусь и Молдова, у которых на фоне украинских событий могут утвердиться и свои мечты об автокефалии. Лично патриарху Кириллу и президенту Путину сидеть без действий тоже не по кайфу – они не терпят быть в проигрывающей команде и будут активничать.

Но украинским пока еще "москвичам" стоит задуматься о том, что контекст мести, вызревающий в Москве, будет совершенно неуместным в Киеве. Вы демонтируете сами себя, если окажется, что ваша игра – московская и только.

Дмитрий Литвин, LIGA.net