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Кооператив «Озеро»

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  • Ирина Халип
  • 12.10.2018, 9:29
  • 4,414
Ирина Халип

Холодильник уже победил.

Они заселили все кубатуры, а им все мало. Они изуродовали наш город до неузнаваемости, но продолжают жадно хватать и пожирать все, что под руку попадется. Другие бы уже лопнули от обжорства и разлетелись мелкими вонючими брызгами, а эти как-то держатся, заплывшие жиром донельзя и все еще жрущие. Теперь они нацелились на Озеро.

Я даже представляю себе, как это было. Наверняка вождь устроил очередное тайное совещание на тему «почему меня народ не любит, почему надо мной в интернете издеваются, а телевизор не смотрят, найти всех пользователей и наказать жэстачайшэ», а идеологи ему и отвечают: «Все дело в том, бриллиантовый вы наш, что в очень тяжелых условиях пропагандистам приходится работать. Сидят в окопах под пулями, пишут закадровые тексты от руки на бумаге, а в кадр выходят из дворницкой, оборудованной под студию, куда уж тут об эффективности думать. Нам бы для них для всех построить эдакое пропагандистское ЦАЛ ДИР БИЕ с уютными офисами и персидскими коврами, но только в центре и непременно в зеленом районе, и вот тогда их таланты как засияют – народ прильнет к экранам и уже не оторвется. Гектарчика три-четыре с видом на реку нам хватит».

Они уже нашли себе уютное место – на берегу Свислочи, на том самом месте, где сейчас находится спорткомплекс «Динамо». Здание снесут, конкурс архитектурных проектов пропагандистского центра объявлен. Все в порядке, и даже читатели независимых сайтов не возмущаются, а констатируют: ну и поделом этой совдеповской стеклобетонной коробке, там ничего, кроме выставок собак и лошадей, давно нет. Пущай сносят. Но так могут говорить наверняка только те, у кого нет детей школьного возраста.

Потому что в этом действительно уродливом здании – две детские спортивные школы. Недавно один мой коллега вопрошал в Фейсбуке: интересно, а куда с улиц города подевались все эти мальчики и девочки с ракетками, рапирами, шлемами, торчащими из мешков поясами для кимоно? Так вот, они никуда не исчезли. Они там, в уродливом здании на берегу Свислочи, где в ночь на субботу работает книжная ярмарка, а в выходные – выставки собак и лошадей. Но пять дней в неделю там тренируются дети – в бесплатных, между прочим, секциях.

Конкурс проектов объявили только сейчас, но судьба динамовского спорткомплекса была решена еще весной. Тренеры, работающие там, сразу это поняли, когда пришел госконтроль. Десант контролеров вдруг осел в здании надолго – в поисках нарушений. От секций стали требовать таких бумажек, о которых те никогда и не слышали. В тренерских кругах пошли слухи: детей хотят выселить, а здание отдать под китайский развлекательный центр. Истина оказалась, как часто бывает, посередине: детей действительно выселят, но вместо спорткомплекса будет не развлекательный центр, а гнездо белорусского телевидения. И, утонув в мягких креслах новых офисов с видом на реку, пропагандисты немедленно заставят всех белорусов прильнуть к экранам и перестать сопротивляться. Париж стоит мессы, а дети – обойдутся. Пусть лучше по домам сидят, всем спокойнее будет.

Конечно, здание действительно уродливое, тут я согласна. Но что-то мне подсказывает, что медиацентр в архитектурном стиле «Чиж и компания» будет еще уродливее. И, несомненно, спорткомплекс семидесятых в нынешнем состоянии себя изжил. Но при грамотной реконструкции мог бы превосходно существовать еще много лет и помогать детям: кому – стать чемпионом, кому – просто окрепнуть. Кстати, и деньги на реконструкцию уже выделялись – аж три миллиарда старыми. И на бумаге они существуют. Вот только в действительности эти прежние миллиарды никуда не пришли. По дороге на ремонт затерялись, осели в карманах ближнего круга, там же вечно детишкам на молочишко не хватает какой-то мелочи. То миллиона, то миллиарда.

Детский спорт они, конечно, могут и совсем уничтожить. Отобрать все здания и заселить их идеологами и пропагандистами, закрыть СДЮШОРы, раздуть телевизионные штаты еще пуще. Вот только пропаганду это все равно не спасет. Холодильник уже победил.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org


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