Польша завершает строительство последнего отрезка Via Baltica 12.10.2018, 9:35

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Фото: tvp info

Магистраль соединит Варшаву со столицами стран Балтии.

В Ломже подписан договор на строительство последнего участка дороги Via Baltica протяженностью 13 километров - от будущей кольцевой дороги города Ломжи в Кольно. Планируется, что строительство будет завершено через 3 года, сообщает «Радио Польша».

Via Baltica - это отрезок международной дороги E67, которая ведет из Варшавы через Литву и Латвию в Эстонию. На данный момент готова большая часть участка, ведущего в Острув-Мазовецкий. В последние два года были подписаны контракты на строительство всех отрезков дальнейшего маршрута - то есть дороги S61 - от Острува-Мазовецкого через Ломжу, Щучин, Элк и Сувалки до границы с Литвой.