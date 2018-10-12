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Названы самые дешевеющие автомобили

  • 12.10.2018, 9:49
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Транспорт из бюджетного сегмента теряет в цене медленнее всего.

Сервис объявлений «Юла» проанализировал динамику цен на подержанные автомобили и назвал самые медленно и, наоборот, быстро дешевеющие автомобили на российском рынке. Данные сервиса имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Для расчета самых дешевеющих автомобилей сервис использовал данные по объявлениям для машин возрастом не старше пяти лет. Прогнозы падения стоимости получены с помощью машинного обучения, когда система использует данные из массива объявлений по продаже автомобилей и предсказывает изменения цены исходя из увеличения возраста машин, пробега и других параметров.

Самой устойчивой к старению оказалась Nissan Almera, за год она теряет всего 12 процентов стоимости. На втором месте Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer — падение в цене на 13 процентов, на третьем месте оказался Chevrolet Spark, который за год падает в цене всего лишь на 14 процентов.

Самым быстро дешевеющим автомобилем оказался премиальный Genesis G80, который за год теряет в цене сразу 54 процента стоимости. На втором месте Mercedes-Benz V-Класс (минус 29 процентов за год), на третьем — Subaru Outback и Mercedes-Benz C-Класс (минус 38 процентов). В топ-5 самых быстро дешевеющих автомобилей также оказался Land Rover Range Rover, который подешевел за год на 37 процентов.

«Автомобили бюджетного сегмента теряют в цене медленнее всего из-за конъюнктуры рынка: высокого спроса, количества сделок, низких цен на запчасти и обслуживание автомобилей. Обратная ситуация наблюдается в премиум сегменте», — отметил руководитель сервиса «Юла Авто» Виталий Лавринец.

За 2-3 года пользования самой устойчивой машиной к износу в плане цены по-прежнему оказывается Nissan Almera, которая за этот срок подешевеет всего на 18 процентов. На втором месте снова оказалась Hyundai ix35, а также Chevrolet Spark и Honda Fit (подешевеют на 19 процентов). Замыкает пятерку Mitsubishi Lancer — падение в цене на 20 процентов.

Лидер падения неизменен — премиальный Genesis G80 рухнет в цене через 2-3 года владения на 63 процента. На втором месте сразу три машины: Mercedes-Benz V-Класс, Mercedes-Benz C-Класс и Land Rover Range Rover (все подешевеют в среднем на 48 процентов). Замыкает пятерку BMW 7 серии, которая станет доступнее на 47 процентов.


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