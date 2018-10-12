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США и Израиль раскрыли обман России в Сирии

  • 12.10.2018, 9:53
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Стало известно, кто будет обслуживать комплексы С-300.

Израильский ресурс, специализирующийся в области военной разведки, отмечает, что российская сторона, изначально планируя доверить иранским специалистам управление сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО), поставила Сирии именно комплексы той же модификации С-300ПМУ-2, которую от России в 2016 году получил Иран. В настоящее время, пишет DEBKAfile, проводится переброска иранских операторов в Сирию.

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Сайт указывает, что Россия предпочла умолчать о своих планах, а такие действия объясняет нежеланием подвергать опасности российских специалистов в случае, если США и Израиль решатся нанести удары по сирийским ЗРК.

DEBKAfile пишет, что США и Израиль встревожены подобным решением России, в нем имеются положительный и отрицательный аспекты. С одной стороны, американские и израильские военные станут меньше беспокоиться о рисках причинить вред российским специалистам в случае атаки на сирийские ПВО, тогда как, с другой стороны, управление С-300 значительно укрепляет в Сирии позиции Ирана, являющегося одним из сильнейших врагов США и Израиля.

В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. ЗРК достались Сирии после ремонта и бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что обучение сирийских специалистов потребует три месяца.

Решение о поставке С-300 в Сирию принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon.


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