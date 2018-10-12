Тысячи боснийских хорватов устроили протест из-за выборов в президиум 12.10.2018, 9:10

Желько Комшич

Митингующие не считают Желько Комшича одним из трех президентов страны.

Около 10 тысяч боснийских хорватов приняли участие в акции протеста в Мостаре против избрания членом Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича.

Об этом пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на N1.

Манифестацию под названием "R.I.P. демократия БиГ" созвали молодежные организации, однако к шествию по улицам города присоединились и семьи с детьми и пенсионеры. Участники акции несли плакаты с надписями на английском "Не мой президент", флаги бывшей хорватской автономии Герцег-Босна, и флаги с названиями городов БиГ, откуда они прибыли на акцию.

Желько Комшич на выборах, состоявшихся 7 октября, набрал большинство голосов и был избран членом Президиума БиГ - одним из трех президентов страны. По квоте он должен был быть представителем хорватского народа, но боснийские хорваты в подавляющем большинстве, как и власти Хорватии, не считают его таковым. Они убеждены, что Комшича выбрали голосами боснийских мусульман, с которыми хорваты живут в одной общей автономии и вместе выбирают своих представителей в Президиум страны.

Официальный Загреб откровенно поддерживал конкурента Комшича. Во время войны между мусульманами и хорватами он высказывал свою лояльность именно боснийцам-мусульманам, а не хорватам, когда пошел воевать не в хорватские подразделения, а в боснийскую Армию БиГ. За военные достижения политик даже получил высшую боснийскую награду - Золотую лилию.