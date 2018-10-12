В Могилеве расклеили десятки листовок в поддержку Олега Сенцова 12.10.2018, 10:53

Активисты провели акцию к приезду в город Путина.

После запрета на пикет могилевские правозащитники Алексей Колчин и Александр Бураков провели информационную акцию, сообщает mspring.online.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму, где он проживал, 10 мая 2014 года. в 2015 году был приговорен судом Российской Федерации к 20 годам заключения по обвинению «в терроризме». Сенцов обвинения не признал и держал длительную голодовку протеста. Ряд международных правозащитных организаций выступили в поддержку режиссера и считают его политическим заключенным.

— Мы подготовили около полусотни листов с информацией про то, что пока в городе воодушевленно ждут приезда Путина, в российских колониях и тюрьмах гниёт 56 человек — режиссёр Олег Сенцов, правозащитник Оюб Титиев и другие, — рассказал Алексей Колчин.

По словам Буракова, они действовали открыто.

— Все в рамках существующего закона. Мы распространили объявления про политзаключенных на разрешенных площадках — специальных информационных досках рядом с подъездами, на остановках и тумбах. Старались максимально «забить» центр города, чтобы больше людей узнали и помнили, что стоит за красивым весельем в честь приезда российского президента.

Правозащитник сказал, что проблем с милицией у них пока не было, хотя он и не исключает брутальный вариант развития событий. Главной проблемой, согласно правозащитнику, стал поиск подходящих поверхностей:

— Если не клеить на столбах и стенах, то выходит очень ограниченное количество площадок, которые можно использовать, — сказал Бураков.

Президент России прибудет в Могилев 12 октября для участия в пленарном заседании V Форума регионов.

Напомним, ранее в Могилеве появились листовки «Вова, едь домой» и граффити «Путин, геть с Беларуси!»