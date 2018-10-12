Не просто полотнище: cемь замысловатых флагов и их история 12.10.2018, 10:35

Мы редко задумываемся, что на самом деле значат национальные символы.

Национальные флаги используются на официальных и спортивных мероприятиях, мы часто видим их в выпусках новостей, но редко задумываемся о том, что это не просто сочетание цветов, а символы, связанные с историей стран и регионов, а также отражающие их культурные, политические и географические особенности, сообщает «Вокруг света».

Бутан

Нынешний флаг Бутана был официально утвержден в 1972 году. Шафрановый цвет фона символизирует власть правителя. Здесь скрывается отсылка к кабни, традиционному шелковому шарфу, который дополняет национальный мужской костюм. Цвет шарфа зависит от ранга носителя: так, шафрановый кабни позволено носить только королю и высшему религиозному иерарху страны.

Оранжевый на флаге символизирует буддизм и связан с цветом одежды, которую носят монахи в монастырях. На равноправие и гармоничное сочетание этих двух традиций указывает одинаковый размер треугольников.

Белый дракон друк также является национальным символом страны. Он часто упоминается в бутанских мифах и имеет отношение к тибетскому названию государства, которое переводится как «Земля дракона».

Белый окрас существа свидетельствует о чистоте поступков и помыслов жителей страны. Дракон стоит на страже Бутана, именно поэтому на флаге он ощерился. Драгоценные камни, которые дракон держит в лапах, намекают на богатства страны. Интересно, что флаг с желтым цветом и драконом напоминает символы, используемые китайскими императорами. Правда, у бутанского зверя на лапах только по три когтя, в то время китайские драконы всегда были четырехпалыми.

Папуа-Новая Гвинея

Флаг Папуа-Новой Гвинеи придумала 15-летняя школьница Сьюзен Харехо Карике. Полотнище стало официальным символом страны в 1971 году. Цвета и рисунок флага напоминают о колониальном прошлом страны. Так, на рубеже XIX-XX веков часть нынешней территории Папуа-Новая Гвинея принадлежала Германской империи, поэтому черно-красный фон — это отсылка не только к традиционным цветам народа, но и к флагу метрополии.

Другая часть территории Папуа-Новой Гвинеи принадлежала Австралии, поэтому на флаге обоих государств присутствуют белые звезды. Они изображают созвездие Южный крест и свидетельствуют о расположении страны в Южном полушарии.

Золотая птица на красном фоне — райская птица, которая обитает только на территории Попуа-Новой Гвинеи.

Камбоджа

В современном виде национальный флаг Камбоджи существует с 1948 года. На нем изображен храм Ангкор-Ват, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря этому Камбоджа, наряду с Афганистаном, Испанией и Португалией, входит в четверку стран, на флагах которых изображены здания. Правда, на изображении храма у него всего три башни, а на самом деле их пять, и они расположены в форме лотоса.

Синий и красный цвета — национальные и имеют символическое значение. Красный олицетворяет нацию и народ страны, а также храбрость. Синий — цвет короля и означает свободу, наследование традиций и единство. Белый цвет Ангкор-Вата связан с распространенными в Камбодже буддизмом и брахманизмом. Вместе с тем храм символизирует Вселенную, в которой в гармонии существуют народ, религия и правитель.

Шри-Ланка

В таком виде флаг Шри-Ланки официально существует с 1978 года. Золотой лев означает жителей страны сингальцев, которые получили свое название от наименования животного на санскрите.

Правая часть флага была символом государства Канди, существовавшего в центральной части острова с XV по XIX век. Сабля, которую держит в лапе зверь, означает национальную независимость, а восемь волосков на его хвосте — буддийский восьмеричный путь.

Четыре листка священного дерева пайпул, расположенные в окружающем льва прямоугольнике, воплощают четыре благородных состояния буддизма (любящую доброту, сострадание, сорадование и невозмутимость).

В левой части флага зеленая полоса олицетворяет мусульманское население страны, а оранжевая — индуистское. Желтая рамка, объединяющая все элементы флага, намекает на единство населения страны, несмотря на религиозные различия.

Гренландия

Флаг автономной области Гренландия начал официально использоваться в 1985 году. Тогда был проведен специальный конкурс, в котором победил урожденный житель острова Туэ Христиансен. Кстати, он был министром культуры и образования автономного региона в конце 1970-х.

У флага есть два имени: первое — Erfalasorput — переводится с гренландского как «наш флаг», а второе — Aappalaartoq — означает красный цвет. Оттенок неслучайно выбран для голландского символа: остров входит в состав Дании, а для ее флага (кстати, старейшего в мире) также использованы красный и белый.

Белая полоса в флаге Гренландии означает ледники, которые покрывают 80% территории острова, а красная — океан. Красная часть круга символизирует фьорды, а белая — айсберги. В другой интерпретации круг является заходящим солнцем, которое отражается в океане.

Мозамбик

Флаг Мозамбика был утвержден в 1983 году и в настоящее время является единственным, на котором изображено конкретная модель оружия, а именно автомат Калашникова. Он символизирует защиту суверенитета страны, а также бдительность.

Пять цветов флага тоже имеют особое значение: красный напоминает о войне за независимость; зеленый и желтый намекают на богатства, которые сокрыты на и под землей; черный часто называют цветом всего африканского континента, а белый — это цвет мира и справедливости.

Книга подчеркивает важность образования, а мотыга — производства и трудолюбия. Белая звезда олицетворяет интернационализм.

Интересно, что в 2005 году в стране состоялся конкурс, участники которого должны были придумать новый флаг Мозамбика. Несмотря на то, что победитель был выбран, государственный символ страны до сих пор не поменялся.

Непал

Флаг Непала является единственным в мире государственным символом, который имеет непрямоугольную форму. Он существует с 1962 года и выдержан в традиционных национальных цветах. При этом красный связан с оттенком произрастающих на территории страны рододендронов и символизирует храбрость. Синий цвет олицетворяет мир и гармонию.

Два треугольника отсылают к истории страны: месяц со звездой являются символами династии Шах, а солнце — династии Рана, представители которой по наследству передавали пост премьер-министра, управляя страной.

Солнце и луна воплощают надежду на то, что Непал будет существовать так долго, как небосвод. А вершины треугольников напоминают о находящихся в том числе и в Непале Гималаях.