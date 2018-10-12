Куда сходить на выходных в Минске 1 12.10.2018, 11:14

Япония, концерт в метро и «Матрица» на белорусском.

Уже середина октября, а в Минск пришло второе бабье лето. И при таких условиях сложно оставаться дома на диване. Чтобы вы заранее определились, ради чего сбросите плед и отправитесь за впечатлениями, tio.by собрали все самые интересные мероприятия этих выходных.

«НОЧЬ В МЕТРО»

14 октября в 02:00

В ночь с 13 на 14 октября на платформе станции метро «Петровщина» пройдет концерт. Мероприятие запланировано в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета, который продлится до 20 октября. «Петровщину» для ночного концерта выбрали не просто так. Звезды над головой – важный атрибут для создания особой атмосферы. А выступать под ними будут Международный камерный оркестр, группы «Без билета», «Песняры» и «Дядя Ваня». Билет на концерт стоит 15 рублей. Вместительность платформы – 400 человек. А организаторы просят без билета не приходить. Забавный каламбур.

СПЕКТАКЛЬ «ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД»

14 октября в 17:00

В Минском областном драматическом театре в Молодечно 14 октября пройдет премьера спектакля по мотивам книги Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд». Спектакль на основе произведения белорусской писательницы, получившей Нобелевскую премию по литературе, поставил заслуженный деятель искусств Беларуси Валерий Анисенко. Так что ради такого и в Молодечно съездить можно. Спектакль будет идти на русском языке и имеет рейтинг 16+. Билет стоит 10 рублей.

«НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА»

14 октября в 19:00

Недели Германии в Беларуси начались еще 24 сентября, а закончатся только 18 ноября. На выходных в середине октября организаторы предлагают посмотреть немое кино в озвучке современных музыкантов. 14 октября в кинотеатре «Ракета» всем желающим покажут фильм «Носферату. Симфония ужаса», снятый в 1922 году немецким режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау. Озвучкой занимался музыкальный коллектив Five-storey ensemble. Билет стоит 5 рублей.

«LADY FEST. ОСЕННИЙ СЕЗОН»

13 и 14 октября в 12:00

Организаторы нового Lady Fest обещают гостям особенную осень и предлагают провести ее в одном из самых стильных отелей Минска – DoubleTree by Hilton. В осеннем сезоне фестиваля леди посмотрят модные показы, научатся делать трендовый макияж, послушают лекции по питанию, прокачают бизнес-скиллы, насладятся искусством на воркшопах и посетят благотворительный аукцион. А еще – вкусно поедят. Цена билета 10 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ «ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ»

13 октября в 16:00 и 14 октября в 11:00

В рамках фестиваля, посвященного Японии, 13 октября в Национальном художественном музее пройдет мастер-класс по живописи тушью. Участники познакомятся с принципами работы в технике сумиэ и создадут собственные произведения с помощью туши. Вход по билетам в музей: от 8 до 20 рублей. А 14 октября в Центре японской культуры «Хагакурэ» всех желающих обучат технике оригами. Этот мастер-класс бесплатный. Предварительно регистрироваться не нужно.

«ГОРОДСКОЙ КРОСС #БЕГУЗАМАМУ»

14 октября в 09:45

Утром в воскресенье можно пробежаться неподалеку от Цнянского водохранилища в честь Дня матери. Кроме медали за участие, спортсмены получат открытки, которые можно подписать и отправить маме. В программе заявлено три дистанции: 1.5, 5 и 10 километров. Стоимость регистрации от 10 до 35 рублей в зависимости от вашего уровня.

«RESHAPE 2018 – FRAMING THE FUTURE OF BELARUS»

13 октября в 12:00

Обсудить будущее Беларуси можно на бесплатной конференции в «Центре новых идей», которая пройдет в ивент-пространстве SPACE на Октябрьской, 16/4. На конференции расскажут, как «пробудить» экономику Беларуси. А еще там можно познакомиться с людьми, меняющими страну прямо сейчас благодаря инновационным проектам. Также будет время порассуждать, как следует изменить белорусские школы, что будет с нашими городами в будущем и где место Беларуси в глобальном мире. Вход на конференцию свободный, но нужна регистрация.

«МАТРИЦА» ПО-БЕЛОРУССКИ

14 октября в 19:00

В книжном магазине «Гроссбухова» на этих выходных покажут один из культовых научно-фантастических фильмов, переведенный на белорусский язык. Показывать будут первую часть трилогии, где главный герой выяснит, что вся человеческая реальность — это просто компьютерная симуляция, а Морфеус предложит выбрать таблетку. Стоимость входа на такой сеанс стоит 3 рубля.

«КЛУБ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

14 октября в 14:00

Попрактиковать китайский язык можно 14 октября в «Клубе китайской культуры». Встреча пройдет в Отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. Пушкина. Среди участников клуба студенты из КНР, обучающиеся в Минске, китаисты разных уровней и любители восточной культуры. А из развлечений гостям предлагают танцы, игры, дискуссии и конкурсы. Вход на встречи свободный, нужно только оформить читательский билет.