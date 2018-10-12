Купить «свежую» машину и «попасть»? 3 12.10.2018, 11:36

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Как история автомобиля из автохауса становится тайной за семью печатями.

Хороший хозяин знает о своем автомобиле все, а, выбирая себе железного коня, обязательно поинтересуется его прошлым. Нет смысла сотрясать воздух, объясняя, насколько важна информация, где, когда и почему обслуживалась машина. Но оказывается, есть ситуации, когда узнать историю авто практически невозможно, даже если работы проводили "официалы". Как же так?

В редакцию abw.by обратился читатель Сергей с интересной проблемой. В одном из автохаусов Минска он приобрел "свежий бюджетник" 2015 года. Менеджер автохауса заверил, что обслуживание происходило у официального дилера, а все данные о работах есть в электронном виде.

Состояние машины действительно не вызывало нареканий, но опытный автомобилист захотел узнать прошлое автомобиля более подробно. Логично, что проще всего было бы связаться с предыдущим владельцем. Но сделать это не удалось: автохаус отказался выдавать его контакты, сославшись на то, что не вправе распространять подобную информацию.

В отказе есть здравый смысл. Одни автовладельцы попросту не желают "светиться", другие не хотят, чтобы новый хозяин автомобиля докучал вопросами. Так или иначе, но далеко не все бывшие владельцы автомобилей согласны, чтобы их данные передавались третьим лицам. В конце концов, обращение к посреднику можно объяснить желанием принимать как можно меньше участия в продаже авто.

Тогда Сергей попытался узнать историю автомобиля на дилерской СТО, но и это обращение не принесло результатов. По его словам, суть разговора свелась к следующему: историю авто можно узнать при обращении на СТО для обслуживания. Дескать, между делом мастера посмотрят в базе данных историю обращений. На просьбу Сергея выдать информацию "в чистом виде" был получен отказ.

Попробовали узнать историю и журналисты. Попытка также не увенчалась успехом: все, что касается автомобиля и его предыдущего владельца, находится у дилерской СТО под грифом "секретно". Как выяснилось в телефонном разговоре, исключение могут составить разве что какие-либо спорные и из ряда вон выходящие ситуации - возможно, тогда к компромиссу и удастся прийти. В простых "бытовых" вопросах рассчитывать на какую-либо информацию не стоит.

В то же время звонок уже в другой сервисный центр той же марки оказался более успешным. Менеджер пошел нам навстречу и сообщил, что если автомобиль уже переоформлен и на руках есть свидетельство о регистрации, то получить информацию о проводившихся ремонтных работах можно при личном визите с документами.

Журналисты сделали еще четыре звонка дилерским центрам уже других марок. Трое из них подтвердили возможность узнать историю авто при наличии документов, еще один отказался делиться хоть какой-либо информацией за тот период, в который автомобиль находился в других руках.

Что касается автохауса, где Сергей покупал машину, то в части политики о неразглашении данных предыдущих владельцев он оказался отнюдь не одинок. Выдавать контакты предыдущих владельцев отказались еще несколько площадок. "Не имеем права", "не в наших правилах" - примерно так звучали ответы на просьбу.

Ситуация не то что бы безвыходная, но затруднительная. Так, один из автохаусов предложить задать владельцу все интересующие вопросы через них - уже что-то.

Что же по этому поводу говорит закон? Начнем с определения, которое дается в Законе Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З (ред. от 11.05.2016) "Об информации, информатизации и защите информации":

Персональные данные - основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо...

Что такое "регистр населения" и что подразумевают под особой "основные и дополнительные" персональные данные, подробно расшифровывается в других законах. Так, к ним относят имя, фамилию, дату рождения, "цифровой фотопортрет" и еще не один десяток вещей.

Кроме того, в определении персональных данных в Законе об информации есть формулировка "иные данные, позволяющие идентифицировать лицо". Она автоматически расширяет перечень знаний, которые могут относиться к персональным данным.

Все в том же Законе "Об информации, информатизации и защите информации" поясняется и порядок защиты персональных данных.

Меры по защите персональных данных от разглашения должны быть приняты с момента, когда персональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они относятся, другому лицу либо когда предоставление персональных данных осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Последующая передача персональных данных разрешается только с письменного согласия физического лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

По букве закона получается, что до тех пор, пока бывший владелец автомобиля не даст автохаусу письменное разрешение на передачу его контактов новому владельцу, автохаус действительно не вправе разглашать эту информацию кому-либо.

Итоги

По всему выходит, что при покупке "свежего" автомобиля в автохаусе новому владельцу остается надеяться на то, что с машиной действительно все в порядке. Нежелание делиться контактами предыдущего владельца можно объяснить не только правилами и законами, но и обычным этикетом.

А вот с дилерскими СТО ситуация складывается иная: предоставить информацию из заказ-нарядов можно и без указания персональных данных, оставив сугубо техническую часть. Вряд ли по данным о замене, к примеру, ступичного подшипника на энном пробеге, можно будет идентифицировать предыдущего владельца. В четырех из шести случаев нам в этом не отказали, но для этого необходимо уже быть собственником автомобиля.

На сервисную книгу про покупке авто особо уповать не стоит, поскольку вряд ли там будет отражена информация о ремонте после ДТП или кузовных работах. Получается замкнутый круг: если владелец автомобиля захочет утаить какую-либо информацию об автомобиле и продаст его при помощи автохауса, то все подробности о техническом состоянии и ремонтных работах покупатель сможет узнать только после сделки, и то, в зависимости от марки авто.

Поэтому отдельно упомянем и честных водителей, которые решили продать авто при помощи автохауса. Дабы потенциального покупателя не беспокоили дополнительными вопросами, о документах на все работы стоит заботиться заранее. Благо их сервисные дилерские станции обязаны выдавать без проблем.