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Reuters: Дина Пауэлл отказалась от должности посла США в ООН

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  • 12.10.2018, 11:48
Дина Пауэлл
Фото: Getty Images

Предложение поступило от Дональда Трампа.

Одна из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs и экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Дина Пауэлл больше не рассматривается Белым домом в качестве кандидата на должность постоянного представителя США в ООН, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Пауэлл обсудила с Трампом по телефону возможность своего назначения на должность посла в ООН. Она сказала президенту, что польщена предоставленной ей возможностью, однако отметила, что не собирается покидать руководящую должность в Goldman Sachs.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в Белом доме "без особого энтузиазма" восприняли новость о возможном возвращении Пауэлл в политику.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа по экономическим инициативам, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.


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