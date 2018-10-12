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Зачем минчанам золотая вода?

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  • Анатолий Гуринович
  • 12.10.2018, 11:53
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Возникает очень много вопросов.

Проект реконструкции очистных сооружений столицы, если он будет принят в своем нынешнем виде, ляжет тяжким бременем на плечи ни в чем не повинных потребителей.

Бизнес-план предусматривает привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 168 млн евро. Общая сумма затрат превышает 206 млн евро. Изучение документов и мой пятидесятилетний опыт работы дают основания говорить о необоснованности таких затрат.

Бизнес-план практически в неизменном виде представляется на экспертизу в Государственный комитет по науке и технологиям уже в третий раз. Складывается впечатление, что авторы «идеи» ждут, что все эксперты вымрут и не помешают протолкнуть ее. После чего из карманов минчан достанут десятки миллионов евро и отрапортуют о большой проделанной работе по реконструкции «с применением современных технологий».

Возникает очень много вопросов. Главные из них: почему за последние три года не были проведены соответствующие предпроектные научно-исследовательские работы для анализа и выбора оптимальных инновационных технологических решений? где применение компьютерного моделирования процессов очистки и выбор оптимальной схемы очистки сточных вод, а также разработка комплекса по обработке и конечному использованию осадков сточных вод (ОСВ)?

Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что предлагаемая технология (аноксидного окисления аммония) очистки сточных вод, образующихся после обработки ОСВ, весьма сомнительна с трех точек зрения — экологической, технической и экономической. Совершенно ясно и точно известно, что выбран самый дорогой вариант из всех.

Разработчики не провели анализ использования ОСВ в сельском хозяйстве, при озеленении и рекультивации территорий, что вполне возможно благодаря наличию в них высокой концентрации азота, фосфора и калия. Способ приведения ОСВ в органоминеральные удобрения не требует больших инвестиционных затрат (около 10 млн долларов), а на выходе можно получить товарный продукт стоимостью более 100 долларов за тонну.

Нельзя не обратить внимание на то, что стоимость комплекса по утилизации осадков сточных вод, согласно бизнес-плану, превышает 100 млн евро, притом что отдельные зарубежные компании готовы построить завод по утилизации всего объема ОСВ (а не только его части) исключительно за счет прямых иностранных инвестиций в размере 30 млн евро.

Очевидно, что разработчики не провели анализ и не выбрали наилучшее технологическое решение. При прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, тарифах и производственных издержках данный инвестиционный проект является экономически неэффективным и реализуем только в случае выделения гигантских сумм из бюджета.

Согласно бизнес-плану, за счет собственных средств будет погашено 16,8 млн евро, а за счет бюджета — 155,9 млн. При этом в документе отсутствуют планы по снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых УП «Минскводоканал», зато указано, что в 2018 году население будет оплачивать их на 100 %.

Реализация бизнес-плана в его нынешнем виде приведет и к серьезным социальным последствиям ввиду безусловного роста тарифов на услуги канализации. Убежден, документ требует серьезной доработки. Необходимо предусмотреть меры по увеличению с 10 % до как минимум 20 % доли собственных средств в погашении кредитов, проанализировать возможности обработки и конечного использования осадков сточных вод.

Анатолий Гуринович, «Белорусы и рынок»


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