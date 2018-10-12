Европейские страны начали готовить санкционный ответ на кибератаки ГРУ 12.10.2018, 12:18

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Ограничения коснутся России и Китая.

Великобритания, Нидерланды и правительства других европейских стран договариваются о разработке совместного режима санкций против организаторов и исполнителей кибератак, пишет Bloomberg (перевод – The Bell).

Ограничения могут в частности коснуться России (в адрес ГРУ уже неоднократно звучали обвинения в осуществлении кибератак), а также Китая, который, по версии Bloomberg Businessweek, годами следил за американскими компаниями и госструктурами при помощи шпионских чипов.

Лидеры стран ЕС обсудят эти предложения на следующей неделе в Брюсселе.

Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на въезд, но не исключена и возможность введения секторальных санкций. Санкции будут предусмотрены в случае, если хакеры в интересах иностранного государства совершат атаки на информационные системы, украдут интеллектуальную собственность, попытаются повлиять на выборы или будут замечены в любой другой вредоносной деятельности в киберпространстве.

Введение санкционного режима за кибератаки, который обсуждался в Европе с 2015 года, стало приоритетом при нынешнем развитии событий, указали страны в меморандуме ко всем государствам-членам ЕС. Речь идет об обвинениях против сотрудников российской разведки, которые выдвинули на прошлой неделе Великобритания, Нидерланды и США. Беспокойство европейских стран также вызвало расследование Bloomberg Businessweek о том, как Китай на протяжении нескольких лет встраивал шпионские чипы в материнские платы, предназначавшиеся для крупных государственных и коммерческих структур в США.

Обвинения России в кибератаках следовали на прошлой неделе одно за другим. Первой выступила Великобритания: ее Национальный центр кибербезопасности (NCSC) сообщил, что ГРУ стоит за взломами по всему миру и действует от лица дюжины хакерских группировок, в том числе APT 28, Fancy Bear, Voodoo Bear и др.

Следом министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд дала целую пресс-конференцию о путешествии в апреле в Гаагу четырех предполагаемых сотрудников ГРУ, пытавшихся взломать штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (подробно об этом мы написали здесь).

Через пару часов минюст США предъявил обвинения в кибератаках семи «сотрудникам ГРУ». Четверо из них — те же люди, которые были высланы из Нидерландов, еще трое — ранее обвинялись в атаках на Демократическую партию США. Теперь им предъявлены обвинения еще и в атаках на WADA, USADA, несколько других антидопинговых агентств, FIFA, спортивный арбитражный суд (CAS) и т.д.

Если расследование Bloomberg Businessweek окажется правдой, то это значит, что китайская разведка могла получить доступ к пентагоновским компьютерам, серверам Amazon, Apple и сотен других компаний.