Как выпадают годы из пенсионного стажа белорусов 11 12.10.2018, 12:27

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Что необходимо знать.

Как правило, только к пенсионному возрасту человек начинает задумываться о будущей пенсии. Однако еще в расцвете сил стоит знать, что работодатель может подвести будущего пенсионера, пишет «Брестский вестник».

Как ведут учет

Комитеты по труду, занятости и социальной защите постоянно пытаются донести до граждан, работающих на предприятиях негосударственной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, необходимость обращать внимание на то, как выплачивается им заработная плата и с каких сумм заработка работодатель уплачивает взносы в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения.

С 1 января 2003 года периоды работы после вступления в силу Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования» подтверждаются выписками из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемыми территориальными органами Фонда социальной защиты населения Минтруда.

Если есть сомнение, нетрудно обратиться к самому работодателю или в орган ФСЗН по месту жительства для уточнения сведений о периодах трудовой деятельности и ежемесячном заработке, из которого работодателем за вас уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Бывает и такое

Сегодня не единичны случаи, когда, только обратившись за назначением пенсии, будущий пенсионер узнает, что тех страховых взносов, которые уплачивал за него работодатель, не хватает для назначения трудовой пенсии по возрасту или что работодатель вообще не уплачивал обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Так, пенсионным законодательством установлено, что в стаж работы для назначения пенсии засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности при условии, что в течение этих периодов уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании. При этом если среднемесячный фактический заработок, из которого уплачены обязательные страховые взносы за календарный год, — либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу, увольнение, регистрация, исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов или другие подобные обстоятельства, — оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, то указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента.

По статье 51 Закона «О пенсионном обеспечении», поправочный коэффициент рассчитывается делением среднемесячного фактического заработка лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Если работодатель не платил

Если работодатель не уплачивал за наемных работников обязательные страховые взносы или уплачивал не в полном объеме — по периодам работы с 1 июля 1998, — то такие периоды работы в стаж для назначения пенсии не включаются либо засчитываются с учетом поправочного коэффициента.

Узнать, как вычисляется поправочный коэффициент, и получить ответы на другие вопросы можно в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.