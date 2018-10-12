«Доска позора»: ляпы белорусских строителей по «ремонту чего угодно» 1 12.10.2018, 12:55

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Свежая коллекция фотофактов.

Коллекция tut.by строительных ляпов и чудес проектирования ежедневно пополняется новыми экземплярами. Сегодня журналисты разнообразили «Доску позора» необычными «лайфхаками» по ремонту чего угодно и чем угодно.

Было — слева, стало — справа.

Читатели констатируют, что «ваша рубрика действительно работает»! Вот, например, прислали фото «работы над ошибками» на заводе Вавилова. Было — окно, а за ним кирпич, стало — просто заложенное кирпичом окно.

Минск, Мавра, 52 у 4-го подъезда. Автор фото сообщает, что до капремонта на ливневке стояла заводская чугунная решетка. Вместо нее строители установили что-то самодельное. Хоть так. О безопасности все-таки позаботились.

А это — ремонт скамьи возле дома на Мавра после заявки жильцов. Они пишут, что впечатлили и окраска гнилых досок и оригинальная конструкция.

С домом на Мавра мы не закончили — там еще в марте пришли прокладывать кабель, выкопали яму. Ее так и не закопали.

Бюджетный ремонт лестницы при помощи деревяшки. Минск, улица Романовская Слобода.

Дом № 14 В по улице Седых в Минске. Читатель сообщает, что пандус установлен золотыми руками работника ЖЭСа. К низу лестницы дорожки пандуса расходятся, а на первые ступеньки между дорожками ногу поставить невозможно.

Положили новый асфальт во дворе дома по улице Зеленой в Фаниполе.

А поднять люк забыли. Зато какой-то ответственный автомобилист, который еще помнит ПДД, обозначил опасный участок на дороге — закрыл его досками и поставил деревце.

Монтажная пена — второй лучший друг строителя после скотча. Смотрите, как ею отремонтировали столбы ограждения в могилевском зоосаде (Буйничи).

Работа сантехников по ремонту трубы в подвале дома по адресу Гамарника, 25 (подъезд 5) в Минске. Как устранить течь? Опытный сантехник заделает дырку даже при помощи кирпича!

Крыльцо после капитального ремонта в Новополоцке в доме № 138 по улице Молодежной. Это ж сколько здесь сэкономили?

Дом с нарисованными окнами. Говорят, такое можно увидеть по дороге от Орши в Горки — готовились к «Дожинкам».

Здесь интерес будет представлять из себя не столько сама проблема, а подход работников ЖЭСа к ее решению. Читатель пишет, что на площадке первого подъезда на первом этаже по адресу улица Червякова, 8 исчезла крышка распаечной коробки, и вид оголенной проводки стал нервировать всех заходящих в подъезд. «Мною была отправлена заявка на сайте „115.бел“, в течение месяца сотрудники ЖЭСа пытались закупить кусок пластика (который можно приобрести за 1 рубль в любом строительном супермаркете), после чего благополучно заделали рекламной листовкой, и гордо написали мне ответ, что все исправлено. Я повторно оформил заявку все на том же сайте, опять месяц велась закупка, и вот теперь проводка закрыта одноразовым контейнером для еды, закрепленным на скотч. Третий раз заявку даже не отправлял».

Сантехническое решение из полипропиленовый трубы и первого лучшего друга строителя — скотча — дело рук сантехников, делавших капремонт в доме № 103 по улице Калиновского в Минске.

На этом фото все масштабнее — новую теплотрассу проложили поверху.

Минская велодорожка. Съезд с проспекта Победителей к комплексу аквапарка. Такой привычной для нас «зебры» на асфальте почему-то не оказалось. Хотя буквально через 300 метров съезд к Astoria Riverside оформлен как положено.

Двор между домами 9 и 13 по улице Шабаны. Автор фото сообщает, что такая картина по утрам ежедневно. «Если ГАИ этого не видит, может помогут коммунальные службы?

Сделайте выше бордюры или установите бетонные полусферы».

Хорошее расположение унитаза, обзор отличный. Туалет где-то в Витебске.

Нам пишут, что так выглядят туалеты для посетителей зала приемов во Дворце Республики.

Это Бобруйск. Так выглядит дворовая территория возле дома № 54 по улице Интернациональной. Автор фото сообщает, что в 2017−18 году во дворе построили девятиэтажку: «вокруг нового дома все разровняли и подсыпали, а нас теперь затапливает после каждого дождя».

Пешеходные переходы возле завода «Техника связи» в Орше. Это там президент недавно видел «дохлых крыс и разную наркоту».

У нас народу нужно все объяснять по два раза? Михановичи, Минский район.

В Фаниполе не любят однообразия — плитку для дорожек выбирают разноформатную, например.

Минчан так не балуют. Один наш читатель не поленился и сделал фото дорожек в Сухарево — там вообще плитки нет. Проектировщики не предугадали, где появятся «народные тропы».

Минск, улица Шорная, 20. Дверь в «никуда» на первом этаже возле лифта.

«В чем смысл перехода в этом месте, я так и не понял», — пишет фотолюбитель из города Миоры. А смысла-то в этом и не надо искать…

Улица Советская, 55, Брест. Если бы не подпись к фото, мы бы никогда не догадались, что это за конструкция и чем она не устраивает. Это же оборудованное место для вытряхивания ковров!

Вход со двора, в магазин «Такт» в городе Сморгонь. Все для удобной разгрузки.

В Минске по улице Слободская положили дорогу, а обрезать бордюр забыли.

Кто-то немного промахнулся. Минск, около дома № 1 по улице Илимская.

Эту дорожку, видимо, с двух сторон разные бригады вели, в месте стыковки получился такой вот зигзаг. Глубокое, улица Северная, район новой застройки.

У любой стройки должен быть паспорт объекта, чтобы любой человек мог почитать кто и что здесь строит.

Укладка тротуара на улице Южной в а/г Раков закончилась в декабре 2017. Автор фото сообщает, дорога до модернизации была и шире, и ровнее, и удобнее.

Остановка общественного транспорта «улица Победы» в Гродно, пешеходный переход убрали несколько лет назад, а дорожки к нему остались. Правда, упираются они в забор. У читателя рациональное предложение: если плитку там снять, то хватило бы доложить дорожку там, где ее не хватает.