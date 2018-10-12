Что изменилось для пассажиров с сегодняшнего дня 3 12.10.2018, 13:15

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В Беларуси вступили в силу новая редакция правил перевозок пассажиров.

Пассажиры, которым нужно купить билет у водителя, обязаны входить в переднюю дверь, «Брестская газета».

Ответственности за нарушение этого правила нет, но в случае контроля доводы пассажира о том, что он не успел дойти до водителя и купить билет, не примутся в оправдание. Если пассажир зашел через заднюю дверь и купил билет, то к ответственности его привлекать не будут.

Водитель автобуса/маршрутки должен начинать движение только после окончания продажи билетов пассажирам. Требование касается всех транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на городских, пригородных и междугородних перевозках. На перевозку в нерегулярном сообщении эта норма не распространяется.

Забронировать билет на междугородний рейс пассажиры смогут раньше, чем за 15 дней.

Новые правила не обязывают пассажиров при покупке ими билета через интернет распечатывать его для предъявления водителю или контролеру. Распечатывать или нет – зависит от договора пассажира и перевозчика.

Можно будет провозить в салоне длинномерные предметы размером до 151 см, удочки, упакованный садовый инвентарь, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла, костыли и прочие предметы. С согласия перевозчика разрешат перевозить велосипед в неразобранном виде на специально оборудованных для этого местах. Правда, это правило нацелено на перспективу.

Сократился срок рассмотрения жалоб и претензий, полученных от пассажиров перевозчиком – с 30 до 15 дней.

На билетах может не приводиться номер места для сидения (при осуществлении междугородных перевозок), если возможность его указать отсутствует.

Увеличены геометрические размеры, при превышении которых багаж считается крупномерным. Теперь это 100 х 60 х 40 см, или сумма трех измерений 200 см (было – 100 x 50 x 30 см, или сумма трех измерений 180 см).