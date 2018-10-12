Юрий Бутусов: Россия проиграла 300-летнюю войну за Украину 2 12.10.2018, 13:09

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Сегодня украинцы находятся в самом центре исторических событий.

Об этом в "Фейсбуке" написал украинский журналист Юрий Бутусов:

- Вселенский патриархат признал захват Москвой Украинской церкви в 1686 году и признал Филарета каноническим главой церкви. Раскольники теперь в Москве

"Мы должны понимать, что это исторический выбор для Украины. Мы сегодня должны дать оценку - кто был прав почти 400 лет назад: Мазепа или Богдан Хмельницкий". Депутат Партии регионов Нестор Шуфрич произнес эту фразу в сентябре 2013-го года, когда по команде из Москвы он участвовал в организованной российскими спецслужбами кампании против евроинтеграции Украины и против украинской свободы.

Сегодня Вселенский патриархат впервые фактически признал: гетман Мазепа не раскольник, значит он был прав, в 1686-году произошел захват Украинской церкви Москвой. Сейчас можно сказать с высоты прожитого: это была часть гибридной войны по ассимиляции Украины в рамках Московии, и эта гибридная война спустя 332 года впервые признана - а признание для нас это настоящая духовная победа.

Сегодня Вселенский патриархат легализовал впервые в мире духовную войну и порабощение Украины в духовной сфере Московией.

По беспределу, силой московские цари захватили контроль за украинской религией, и вот сегодня справедливость восстановлена - Синод признал Украинскую церковь и патриарха Филарета как каноничного главы церкви.

Так ведь это всю историю СССР и РФ заставляет пересмотреть!

Таким образом, сейчас можно сказать, что все козни Российской церкви обернулись против нее - раз раскольником против церкви не является Филарет, значит раскольниками является сейчас в Украине Московская церковь, которая против него выступает и пытается сохранить результаты своей рейдерской атаки 1686-го..

На самом деле слова Шуфрича - это была правда. Евроинтеграция стала сменой курса от феодализма к свободе. От России к независимому курсу. От подчинения во всем, даже в религии. И вот народ сделал свой выбор, затем были приняты политические решения, военные, информационные, экономические, а сейчас независимость коснулась религии. Хмельницкий ушел в историю, настоящим Героем стал Мазепа, который рискнул всем ради борьбы за свободу. И этот же путь выбрали миллионы украинцев спустя три века. Круг истории замкнулся.

И это уже не только внутриукраинские события. Украина заявляет о себе во всем мире, и война за независимость против РФ сейчас признана и в духовной религиозной сфере.

Великое достижение. Мы добудем полную победу в войне с РФ, ту драму и трагедию 1686 года Украина исправила спустя три века! Три века истории смотрят на нас... Счастлив, что нахожусь в центре этих исторических событий.