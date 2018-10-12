Экс-начальника налоговой из Гомеля приговорили к 5,5 годам колонии 3 12.10.2018, 13:14

По одному из эпизодов чиновник был оправдан.

В Гомеле завершился суд над начальником налоговой инспекции Советского района Константином Трацевским, которого восемь месяцев назад задержали по подозрению во взяточничестве и превышении служебных полномочий, сообщает tut.by.

Ему дали пять с половиной лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишили права занимать определенные должности на протяжении пяти лет после отбытия срока.

По одному из эпизодов обвинения — злоупотреблению властью или служебными полномочиями — Трацевский оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

В прениях прокурор просила для Трацевского наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией.

42-летний Константин Трацевский был задержан в феврале этого года. Следствием установлено, что по устным указаниям начальника налоговой его подчиненные, несмотря на выявленные в ходе проверок в некоторых объектах торговли нарушения, прекращали дальнейшие проверочные действия.

Таким образом виновные лица избегали административной ответственности. В деле фигурировали два предмета, которые были расценены следствием как взятка: ваза за 38 рублей и картина стоимостью 117 рублей, которые Трацевский получил от предпринимателя.

Начальник налоговой вину не по одному из эпизодов не признал и утверждал, что его оговорили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.