Тамара Щепеткина: В Барановичском РОВД сфальсифицировали 4-ое дело за 2,5 месяца 12.10.2018, 13:35

Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

На журналистку-фрилансера из Березы составили очередной протокол.

Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина в 9 часов утра 12 октября была вызвана в Барановичский РУВД для дачи объяснений по очередной статье на «Радыё Рацыя», сообщает правозащитный центр «Весна».

Но журналистка отказалась давать показания сотрудникам милиции на основании 27 ст. Конституции, который дает ей право не свидетельствовать против себя.

На нее составили протокол по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации) за материал "У Белаазёрску прэзентавалі юбілейны нумар "Жырандолі". Это самая распространенная административная "журналистская" статья, по которой привлекают к ответственности фрилансеров без аккредитации.

Свидетелями по этому административному делу выступили заведующая библиотекой Тамара Кузнецова и Валентина Янковец, и даже предоставили снимки с журналисткой.

Тамара Щепеткина прокомментировала ситуацию:

"Это месть не за невинные культурные материалы, а за обнародование того, что свиней на ферме "Сухое", по словам свинарок, разворовали около 40 тысяч, и безработными оставили свыше 200 человек.

Это четвертое дело за два с половиной месяца, сфальсифицированное в Барановичском РОВД. Что это, если не пытка?"

Тамара Щепеткина планирует обжаловать все постановления суда в отношении нее, включая в Комитет ООН.