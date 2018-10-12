Спикер Сейма Польши предложил включить Украину в Троеморье 1 12.10.2018, 13:34

Марек Кухциньский

Фото: PAP/Paweł Supernak

Инициатива не должна ограничиваться странами ЕС.

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский считает неправильным, что инициатива Триморья ограничивается странами-членами ЕС.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Если мы думаем о будущем, о таких инициативах и развитии таких инициатив, как Междуморье (или Троеморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развитию такого сотрудничества", - сказал он.

Марек Кухциньский подчеркнул, что Троеморье не должно ограничиваться странами Европейского Союза: "Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы эта международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову, кавказские государства".

Напомним, инициатива Троеморья сейчас охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.