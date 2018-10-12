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Страна поехала

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 12.10.2018, 13:40
  • 1,565
Фото: ТАСС

Его звезда безвозвратно закатилась.

Комитет гражданских инициатив (КГИ) опубликовал исследование "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", сделанное на основе соцопросов, фокус-групп и психологических тестов.

Исследование проводилось более чем за месяц до объявления Путиным повышения пенсионного возраста. И все же, уже тогда были выявлены признаки трех изменений в общественном сознании - готовность к переменам, вытеснение надежды на сильную власть запросом на справедливость, ослабление ожиданий помощи от государства.

Если это действительно так, то рост пенсионного возраста и увеличение налогов только ускорил эти изменения.

Становится понятным, что кризис модели путинского государства (мы воруем миллиардами, но и вам даем заработать по нарастающей) начался давно и дело здесь не только в неумном решении повысить пенсионный возраст.

Главное, пожалуй, в том, что "стабильность", при которой верхушка, как и раньше, обогащается, а основная часть общества теперь, не имеет перспектив, становится ненужной. На место "стабильности" приходит готовность к изменению правил игры.

Отличие сегодняшнего положения от 2000 года – времени начала правления Путина, в том, что теперь за его спиной нет твердого тыла и что делать с этим обществом, что ему предложить, Путин не знает. Да и ничего он не может предложить. Его время ушло. Его звезда безвозвратно закатилась.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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